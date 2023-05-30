2023-05-30 17:25:03 Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Süper Lig'in 36.haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray dişli rakibini devirmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı Kırmızılı takımın takılması halinde son hafta ezeli rakibiyle final maçına çıkmaya hazırlanacak olan Fenerbahçe tüm umutlarını Ankaragücü'ne bağlarken, Türkiye Ligi'nde şampiyon olacak takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin belli olması ise her iki camiada da oldukça dikkat çekti.