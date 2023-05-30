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Spor
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Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

2023-05-30 17:25:03
Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'in 36.haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray dişli rakibini devirmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı Kırmızılı takımın takılması halinde son hafta ezeli rakibiyle final maçına çıkmaya hazırlanacak olan Fenerbahçe tüm umutlarını Ankaragücü'ne bağlarken, Türkiye Ligi'nde şampiyon olacak takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin belli olması ise her iki camiada da oldukça dikkat çekti.

#1
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçları bu akşam oynanacak. Şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında elde edeceği skora bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

#2
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ise Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için Antalyaspor karşılaşmasında galip gelmesi gerekiyor.

#3
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışında artık son düzlüğe girilirken Devler Ligi'nden Süper Lig şampiyonuna müjdeli haber geldi. Süper Lig şampiyonunun muhtemel rakipleri de belli oldu.

#4
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın beraberliğinde de şampiyonluk yine Aslan’a gidecek. Galatasaray’ın yenilip, Fenerbahçe’nin kazanması durumunda ise iki takım arasında hafta sonunda oynanacak derbi büyük değer kazanacak.

#5
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Son hafta iki ekibin de hükmen galibiyeti bulunması nedeniyle, Nef Stadı’ndan çıkacak sonuç, iki takımın puan sıralamasındaki yerini belirleyecek ve iki ezeli rakip bu karşılaşmayla 2022-23 sezonunu bitirecek.

#6
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray, Ankaragücü maçından mağlup ayrılsa bile, Fenerbahçe derbisinde alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet, sarı-kırmızılılara “şampiyonluk” yazacak. Ancak G.Saray, Ankaragücü ile berabere kalırsa, sarı-lacivertlilerin iki farklı galibiyetleri bile yeterli olmayacak. Üç farklı galibiyette, Fenerbahçe, genel averajı da ele geçireceği için mutlu sona ulaşmış olacak.

#7
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig’de 22 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alan Galatasaray 23. kez mutlu sona ulaşırsa toplamda 198 milyon TL’yi kasasına koyabilecek. Bu sezon 25 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Cimbom kalan 2 maçını da kazanırsa 27 galibiyete ulaşacak ve katılım hakkı (33.4 milyon TL), galibiyet ödülü (2.3 milyon TL), Beraberlik ödülü (1.15 milyon TL) geçmişteki her şampiyonluk (2.86 milyon TL) kalemlerinden yaklaşık 200 milyon TL elde edecek. Ligde 23 zaferi bulunan F.Bahçe ise son 2 karşılaşmayı da kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğu elde ederse 190 milyon TL alacak.

#8
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında takımlar bazında başarılı olamayan Türkiye 20'inciliğe kadar gerilemişti. Bu düşüş sebebiyle Süper Lig şampiyonu da gelecek sezon Devler Ligi'ne doğrudan değil 1'nci ön eleme turundan katılacaktı.

#9
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Ancak Süper Lig'i zirvede bitirecek takıma sevindirici haber İtalya'dan geldi. Serie A'nın köklü ekiplerinden Inter, sezonu ilk 4 takım içinde bitirmeyi garantiledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi vizesini aldı.

#10
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Mavi siyahlıların bu başarısı sayesinde Süper Lig şampiyonu da gelecek sezon Devler Ligi'ne 1'nci değil, 2'nci ön eleme turundan katılacak. Bu değişiklikle Süper Lig şampiyonu 1. ön eleme turu maçı için 11-12 Temmuz yerine 2. ön eleme turuna 25-26 Temmuz'da çıkarak sezonu daha geç açma ve daha az eleme turu oynama şansı yakaladı.

#11
Foto - Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

NTV Spor'un derlediği habere göre, matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulanan Galatasaray veya Fenerbahçe, şampiyonluğu göğüslemesi halinde yeni sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak. Şampiyon olan temsilcimiz, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan biriyle eşleşerek yoluna devam edecek. Galatasaray efsanes, Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta (Romanya) ve Galatasaray'da unutulmaz izler bırakan Albert Riera'nın çalıştırdığı Olimpija (Slovenya) gibi takımların da bulunduğu rakip listesinde, çeşitli ülkelerden güçlü ekipler dikkat çekiyor. İsrail'in Maccabi Haifa, İsveç'in Hacken, Azerbaycan'ın Karabağ, Macaristan'ın Ferencvaros, Polonya'nın Rakow Czestochowa, Kazakistan'ın Astana, Slovakya'nın Slovan Bratislava, Belarus'un BATE Borisov, Moldova'nın Sheriff ve Litvanya'nın Zalgiris takımları, temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

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