2024-04-24 07:23:22 Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"
Süper Lig'de zirve yarışı alevalırken, bu sezon saha içi ve saha dışında istenmeyen birçok olayın yaşadığı futbolumuz dünya manşetlerinde kendisine yer buldu. Yaşanan olaylardan sonra UEFA ve FIFA'nın da bazı açıklamaları olmuştu. Son olarak ortaya atılan bir iddia ise gündem oldu. Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bu sezon ligin tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederken, G.Saray Başkanı Dursun Özbek hakkında dikkat çeken sözler söyledi.