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Spor
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Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

2024-04-24 07:23:22
Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

Süper Lig'de zirve yarışı alevalırken, bu sezon saha içi ve saha dışında istenmeyen birçok olayın yaşadığı futbolumuz dünya manşetlerinde kendisine yer buldu. Yaşanan olaylardan sonra UEFA ve FIFA'nın da bazı açıklamaları olmuştu. Son olarak ortaya atılan bir iddia ise gündem oldu. Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bu sezon ligin tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederken, G.Saray Başkanı Dursun Özbek hakkında dikkat çeken sözler söyledi.

1
#1
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

Süper Lig'de dün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinden zirve Galatasaray ile puan farkı 4'e çıktı. Zirve yarışı alıv alırken, Süper Lig için çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

#2
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk kanalında verdiği demeçte çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte dikkat çeken o sözler...

#3
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

'KUPADA BÜYÜK İHTİMALLE OLMAYACAĞIZ' Habertürk'e demeç veren Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Hurma konuyla ilgili şunları söyledi: "Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de açıkladı. Ben de büyük olasılıkla katılmam.

#4
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

'ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ ANLATIYORLAR' "Dünyada ilk defa yerel bir kupa grup formatıyla oynanacak. Bunu da Şampiyonlar Ligi gibi anlatıyorlar. Türkiye Kupası dediğin şeyde seri başı sistemi de olmaz. Türkiye'nin bütün takımları mücadele eder. BAL takımı, Fenerbahçe ile oynar."

#5
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

"İlk turda denk gelir, Galatasaray-Fenerbahçe oynar. Yok ama bunlar illa yarı finalde, finalde karşılaşsın. Mesela şimdi biz Trabzonspor ile oynayacağız, Ankaragücü de Beşiktaş ile oynayacak."

#6
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

'ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINA ÇOK ŞAŞIRDIM' Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim kararı ve bu seçimin tarihi ile ilgili yapılan tartışmaları değerlendiren Süleyman Hurma, "Dursun Özbek'in açıklamalarına şaşırdım. 4 büyük kulübün tamamı, TFF'yi defalarca istifaya çağırdı. En ağır ifadeleri de Galatasaray kullandı" dedi.

#7
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

'WHATSAPP GRUBUNDAN PAYLAŞILDI' İmza sürecinin başlangıcını da anlatan Başkan Süleyman Hurma, "İmza süreci de Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda hemfikirdi. Kulüpler Birliği'nde bir metin hazırlandı ve toplantıda okundu. WhatsApp grubunda paylaşıldı" sözlerini sarf etti.

#8
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

'BUNUN ALTINDAN NASIL KALKACAĞIZ?' DEMİŞTİ Fatih Karagümrük Başkanı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ne Galatasaray'ı ne de Fenerbahçe'yi memnun etmelerinin mümkün olmadığını dile getirmişti.

#9
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

Fenerbahçe maçında kadroda yer almayan Emre Mor hakkında konuşan Hurma, "Ne yaparsak yapalım Fenerbahçe ve Galatasaray'a yaranamıyoruz. Emre Mor'un oynaması ayrı oynamaması ayrı bir dert. Bunun altından nasıl kalkacağız?" ifadelerini kullanmıştı.

#10
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

'LİG TESCİL OLMAMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA' Son olarak Süper Lig'de bu sezon yaşanan krizlere değinen Hurma, sözlerini şöyle tamamladı: "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya."

#11
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

'DAHA AĞIR BEDELLER ÖDEMEYELİM' "Bir ayda birkaç kez UEFA ve FIFA Başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez gündemlerine geldik. O yüzden bir an önce yapmamız gerekenleri yapalım, daha ağır bedeller ödemeyelim."

#12
Foto - Süper Lig ekibinin başkanından için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

'OYUNCULARIN EMNİYETTE OLMASI GEREKİYOR' "Bunu daha önce de söyledim ve tekrar söyleyeceğim; futbolda istisnasız tüm oyuncuların, dünyanın her yerindeki pek çok insana bu kadar keyif veren bir oyunu oynayabilmek için güvende ve emniyette olması gerekiyor." İlgili makamları buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerinin yaptıklarının hesabını vermeye çağırıyorum."

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