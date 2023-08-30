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Spor
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Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

2023-08-30 14:54:37
Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bugün Konferans Ligi'nde Twente ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyor. Bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak isteyen Kanarya, takviyelerine devam ediyor. Birçok yıldız transferine imza atan Fenerbahçe, orta saha için yıldız bir oyuncu daha transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

#2
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

Konferans Ligi'nde Twente ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyor.

#3
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

Birçok yıldız transferine imza atan Fenerbahçe, orta saha için yıldız bir oyuncu daha transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

TRANSFERDE SICAK SAATLER Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin önemli bir ismin daha gündeme geldiği öğrenildi.

#5
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

MCKENNIE İÇİN FLAŞ HAMLE Daha önce adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Juventus'un ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie için harekete geçilecek.

#6
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

F.BAHÇE ACELE ETMİYOR Avrupa kupaları için futbolcu listesinin 4 Eylül'e kadar bildirilecek olması da Fenerbahçe için çok da önemli bir ayrıntı değil. Sabah'a göre;

#7
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

Zira Fenerbahçe'nin McKennie'yi Avrupa listesine yazmak için transferi hızlandırma gibi bir niyeti yok.

#8
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

Konferans Ligi'nde grup maçları bitene kadar Fenerbahçe McKennie'yi sadece lig maçlarında oynatmayı göze almış durumda.

#9
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

25 yaşında ve 1.85 boyunda olan McKennie 44 kez giydiği ABD Milli Takım forması ile 11 gol atmış bir isim.

#10
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

Güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro civarında.

#11
Foto - Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

Ancak Fenerbahçe bonservis bedelini 10 milyon Euro civarına çekemezse satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de masaya yatıracağı ifade ediliyor.

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