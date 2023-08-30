Süper Lig devine ABD'li orta saha geliyor... Gören dönüp tekrar baktı: Önemli bir adım

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bugün Konferans Ligi'nde Twente ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyor. Bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak isteyen Kanarya, takviyelerine devam ediyor. Birçok yıldız transferine imza atan Fenerbahçe, orta saha için yıldız bir oyuncu daha transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...