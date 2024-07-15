Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

"Birçok oyuncu ismi yazılıyor. Bu çağda görüşmelerin saklanabilmesi mümkün değil. Bunun sadece Galatasaray tarafı yok. Diğer kulüp, oyuncu, menajer tarafı da var. Bu kadar insanın işin içinde olduğu bir yerde gizliliği sağlayabilmek çok önemli bir zorluk. Bu gizlilik belli yerlerde elimizi güçlü kılıyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz"