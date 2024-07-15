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Spor
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Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

2024-07-15 12:55:18
Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Ve Galatasaray transferdeki sessizliğini dev bir hamleyle bozmaya hazırlanıyor. Listesinde çok önemli isimler bulunan Cimbom'un, transferde ters köşe yapmayı planladığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da çok istediği o dünya yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. Aslan'ın bu hamlesi ise uzun süre konuşulacak cinsten. İşte yönetimin yeni sezondaki bombası... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

#2
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Bir süredir transferde sessiz kalan sarı kırmızılılar, bombaları tek tek patlamaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Cimbom şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi ile sözleşme imzalamıştı.

#4
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu özellikle transfer konusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#5
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Hatipoğlu, "Cenk Ergün profesyonel olarak görüşmeleri yürütüyor. Ben ve Maruf Güneş de yönetici olarak çaba gösteriyoruz. Başkanımız bizzat sürecin içinde. Her noktayla ilgili bilgiler veriyoruz"

#6
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

"Birçok oyuncu ismi yazılıyor. Bu çağda görüşmelerin saklanabilmesi mümkün değil. Bunun sadece Galatasaray tarafı yok. Diğer kulüp, oyuncu, menajer tarafı da var. Bu kadar insanın işin içinde olduğu bir yerde gizliliği sağlayabilmek çok önemli bir zorluk. Bu gizlilik belli yerlerde elimizi güçlü kılıyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz"

#7
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

"Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz. Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik"

#8
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

İşte Aslan'ın yeni sezon bombası...

#9
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın transferi için yoğun uğraş verdiği Angel Di Maria'nın peşinde olduğu iddia edildi.

#10
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Sarı kırmızılıların, Arjantinli oyuncuyu renklerine bağlamak için devreye girdiği öne sürüldü.

#11
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Sabah'a göre; 36 yaşındaki yıldızın Arjantin ile Kupa Amerika'yı kazanması sonrası transfer kararını da 4-5 gün içinde vereceği aktarıldı.

#12
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Ayrıca Di Maria'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif edildiği öne sürüldü.

#13
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Di Maria'nın ise gelen birçok teklifi değerlendirdiği ve transfer kararını vermek üzere olduğu belirtildi.

#14
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi üzerine çıktığı ve Di Maria'nın Türkiye'ye gelmesi halinde sarı kırmızılı formayı giyeceği ileri sürüldü.

#15
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Sarı kırmızılıların Di Maria hamlesiyle birlikte hem transferdeki sessizliğini bozmayı, hem de ezeli rakibine önemli bir çalım atmayı planladığı iddia edildi.

#16
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Beşiktaş'ın ilgilendiği Di Maria için siyah beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, "Gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. Di Maria gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyeni biz de istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

#17
Foto - Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?

Angel Di Maria geçtiğimiz sezon Benfica'da toplam 48 maça çıkmıştı.

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