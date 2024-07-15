2024-07-15 12:55:18 Süper Lig devinden yıldız kararı! Bir anda bunu yapma kararı aldılar! Yılın jeneriklik golü mü geliyor?
Ve Galatasaray transferdeki sessizliğini dev bir hamleyle bozmaya hazırlanıyor. Listesinde çok önemli isimler bulunan Cimbom'un, transferde ters köşe yapmayı planladığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da çok istediği o dünya yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. Aslan'ın bu hamlesi ise uzun süre konuşulacak cinsten. İşte yönetimin yeni sezondaki bombası... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)