Gökyüzünden eğitim kürsüsüne: Emekli dev uçak bilim üssü oldu! Airbus A340 artık ders veriyor

UÇUŞ EĞİTİMİ DE VERİLİYOR Merkezin rehberi İbrahim Yılmaz, havacılığa meraklı ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi. Uçağın kokpit kısmında ise uçuş eğitimi verdiklerini belirten Yılmaz, "Kokpit kısmımız randevulu sistemle sadece havacılık öğrencilerine ve mezunlarına açılarak uçuş eğitimi veriliyor. Büyük eğitim ve kurulum maliyetleri olabiliyor. Bu hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz sunuyor. Değerli bir çalışma. Burada havacılığa merak duyanlar gelip bizlerden pilotaj ve kokpit eğitimi de alabilir. Bu alana yönelebilir, daha da ileriye gidebilir. " diye konuştu. Yılmaz, bilim merkezine ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Merakı olup da hiç uçak motoru görmeyen öğrencilerimiz oluyor. Burada uçak motorlarını ve uçak içerisindeki panelleri, kokpit kısmını ve uçuş simülasyonunu deneyimleyebiliyor. Havacılık ve uçuşa merak duyan herkesi Uçakpark Bilim Merkezi'ne bekleriz. Uçak teknisyeninden tutun host veya hostes bölümlerine, pilotaj kısmına ve pilotların yaptıkları görevlere kadar tamamının anlatıldığı bir havacılık bilim merkezi burası." Merkezin kokpit eğitmeni Hamza Kalkan da havacılık, uçak mühendisliği, pilotaj gibi bölümü öğrencileri ve mezunlarına, kokpit ve uçuş simülasyonu hakkında bilgi verdiklerini anlattı. Kalkan, "Tuşların, panellerin ne işe yaradığını detaylı anlatıyoruz. Senaryolarımız var. İniş veya kalkış senaryosunu öğrencilerimize anlatıyoruz, sonrasında uygulamasını deneyimliyorlar." dedi.