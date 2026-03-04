  • İSTANBUL
Eğitim
Yeniakit Publisher
Gökyüzünden eğitim kürsüsüne: Emekli dev uçak bilim üssü oldu! Airbus A340 artık ders veriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gökyüzünden eğitim kürsüsüne: Emekli dev uçak bilim üssü oldu! Airbus A340 artık ders veriyor

Kocaeli’de uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A340 model uçak, Çayırova ilçesinde "Uçak Park Havacılık Bilim Merkezi" olarak kapılarını açtı. Açıldığı günden bu yana 115 bin havacılık tutkununu ağırlayan merkezde, ziyaretçiler sadece gezmekle kalmıyor; gerçek motor kesitlerini inceleyip simülatörlerle pilotluk deneyimi yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sunduğu bu hizmet, gençleri havacılık teknolojileriyle buluşturarak Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne yerel bir katkı sağlıyor.

#1
Foto - Gökyüzünden eğitim kürsüsüne: Emekli dev uçak bilim üssü oldu! Airbus A340 artık ders veriyor

Bir zamanlar kıtalararası yolculuk yapan dev Airbus A340, artık Kocaeli semalarında değil, bilimin ışığında gençlerin hayallerinde süzülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3,5 ay önce hizmete açılan Uçak Park Havacılık Bilim Merkezi, kısa sürede bölgenin cazibe merkezi haline geldi. Kocaeli’de uçuş ömrünü tamamlayarak gökyüzüne veda eden Airbus A340 tipi dev yolcu uçağı, Çayırova’da adeta yeniden doğdu. Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesiyle bilim merkezine dönüştürülen uçak, geleceğin pilotlarını ve uçak mühendislerini yetiştiren dev bir eğitim yuvasına dönüştürüldü.

#2
Foto - Gökyüzünden eğitim kürsüsüne: Emekli dev uçak bilim üssü oldu! Airbus A340 artık ders veriyor

Uçak, bilim merkezine dönüştürülerek havacılık meraklılarının yeni rotası oldu. Merkezde ziyaretçilere havacılık tarihi, uçuşun bilimsel prensipleri ve uçak sistemleri hakkında bilgi verilirken, ziyaretçilere simülasyonla pilotluk deneyimi yaşama imkanı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A340 model bir uçağı yaklaşık 3,5 ay önce bilim merkezine dönüştürdü.

#3
Foto - Gökyüzünden eğitim kürsüsüne: Emekli dev uçak bilim üssü oldu! Airbus A340 artık ders veriyor

Çayırova ilçesinde hizmete açılan "Uçak Park Havacılık Bilim Merkezi", ziyaretçilerini havacılık tarihi, uçuşun bilimsel prensipleri ve sistem teknolojileri alanında yolculuğa çıkarıyor. Uçuştaki fizik kurallarından motor teknolojilerine, iletişim sistemlerinden pilotaj becerilerine kadar geniş yelpazede bilgi sunan merkez, açıldığı günden bu yana 115 bin kişi ağırladı. Bilim merkezi, sergi alanı ve atölye bölümü olmak üzere üç kısımdan oluşan ve toplam 470 metrekare alana yayılan merkezde ziyaretçiler, havacılık tarihi ve teorisini öğrenme, uçak sistemlerini inceleyip simülatörle pilotluk deneyimi yaşama imkanı buluyor. Uçağın altındaki sergi alanında ise hareketli kesitli turbo fan motoru, statik jet motoru, yardımcı güç ünitesi (APU), 6 silindirli interaktif boxer motoru, 9 silindirli yıldız motoru kesiti, mini jet motoru, temel uçak sistemleri deneyim alanları, gerçek uçak antenleri ve aviyonik gösterge sistemleri gibi önemli parçalar yer alıyor.

#4
Foto - Gökyüzünden eğitim kürsüsüne: Emekli dev uçak bilim üssü oldu! Airbus A340 artık ders veriyor

UÇUŞ EĞİTİMİ DE VERİLİYOR Merkezin rehberi İbrahim Yılmaz, havacılığa meraklı ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi. Uçağın kokpit kısmında ise uçuş eğitimi verdiklerini belirten Yılmaz, "Kokpit kısmımız randevulu sistemle sadece havacılık öğrencilerine ve mezunlarına açılarak uçuş eğitimi veriliyor. Büyük eğitim ve kurulum maliyetleri olabiliyor. Bu hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz sunuyor. Değerli bir çalışma. Burada havacılığa merak duyanlar gelip bizlerden pilotaj ve kokpit eğitimi de alabilir. Bu alana yönelebilir, daha da ileriye gidebilir. " diye konuştu. Yılmaz, bilim merkezine ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Merakı olup da hiç uçak motoru görmeyen öğrencilerimiz oluyor. Burada uçak motorlarını ve uçak içerisindeki panelleri, kokpit kısmını ve uçuş simülasyonunu deneyimleyebiliyor. Havacılık ve uçuşa merak duyan herkesi Uçakpark Bilim Merkezi'ne bekleriz. Uçak teknisyeninden tutun host veya hostes bölümlerine, pilotaj kısmına ve pilotların yaptıkları görevlere kadar tamamının anlatıldığı bir havacılık bilim merkezi burası." Merkezin kokpit eğitmeni Hamza Kalkan da havacılık, uçak mühendisliği, pilotaj gibi bölümü öğrencileri ve mezunlarına, kokpit ve uçuş simülasyonu hakkında bilgi verdiklerini anlattı. Kalkan, "Tuşların, panellerin ne işe yaradığını detaylı anlatıyoruz. Senaryolarımız var. İniş veya kalkış senaryosunu öğrencilerimize anlatıyoruz, sonrasında uygulamasını deneyimliyorlar." dedi.

