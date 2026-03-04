Gökyüzünden eğitim kürsüsüne: Emekli dev uçak bilim üssü oldu! Airbus A340 artık ders veriyor
Kocaeli’de uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A340 model uçak, Çayırova ilçesinde "Uçak Park Havacılık Bilim Merkezi" olarak kapılarını açtı. Açıldığı günden bu yana 115 bin havacılık tutkununu ağırlayan merkezde, ziyaretçiler sadece gezmekle kalmıyor; gerçek motor kesitlerini inceleyip simülatörlerle pilotluk deneyimi yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sunduğu bu hizmet, gençleri havacılık teknolojileriyle buluşturarak Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne yerel bir katkı sağlıyor.