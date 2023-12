THE SUN: TAKIMLAR OYNAMAYI REDDETTİ The Sun ise "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtildi.