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Doğa
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'Süper Ay' manzarasıyla resmen büyüledi!

2023-07-06 12:13:32
'Süper Ay' manzarasıyla resmen büyüledi!

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Foto - 'Süper Ay' manzarasıyla resmen büyüledi!

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı’da kartpostallık görüntüler oluştururken, görenleri kendine hayran bıraktı. O anlar ise kameraların objektiflerine yansıdı.

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Foto - 'Süper Ay' manzarasıyla resmen büyüledi!

Ay’ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı “Süper Ay” olarak adlandırılırken, Türkiye’nin birçok noktasında ay parlaklığıyla göz kamaştırdı

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