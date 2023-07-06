2023-07-06 12:13:32 'Süper Ay' manzarasıyla resmen büyüledi!
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı’da kartpostallık görüntüler oluştururken, görenleri kendine hayran bıraktı. O anlar ise kameraların objektiflerine yansıdı.
Ay’ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı “Süper Ay” olarak adlandırılırken, Türkiye’nin birçok noktasında ay parlaklığıyla göz kamaştırdı
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