Sungurlu Beyaz'ına uluslararası inceleme

2017 yılında bu işin öncülüğünü yapan ve aynı zamanda üretici olan Selahattin Ambarkütük ile temas kuran yetkililer, Ayağıbüyük Köyü'nde 200 dönüme yakın alanda üretilen Sungurlu Beyazından numune istedi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “2023 hasadı itibariyle ticari şarap yapımında kullanılan 68 yerel çeşidin DNA analizi ile profillerinin belirlenmesinin, Türkiye için farklı yararlarının olacağına inanıyoruz. Öncelikle, birçok bölgede mevcut olan ve yakın zamana kadar aynı çeşit olarak kabul edilen çeşitlerin ayrılmasını sağlayacak, ayrıca, daha önce ikinci planda kalan ve şarap yapımında daha az değer verilen bazı çeşitlerin yeniden değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.