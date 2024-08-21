2024-08-21 14:01:56 Sungurlu Beyaz'ına uluslararası inceleme
Heritage Vines of Turkey ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye'de şarap yapımında kullanılan diğer üzümlerle kıyaslamak üzere Sungurlu Beyaz'ından numune istedi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Tahmaz Karaman ve L'Institut Agro Montpellier, ortak bir çalışma ile Türkiye'de şarap yapımında kullanılan yerel çeşitlerin DNA analizlerinin yapılarak profillerinin belirlenmesi ve bu verilerin enstitünün zengin veritabanı ile kıyaslanarak bu çeşitlerin muhtemel akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi konusunda bir çalışma başlattı.