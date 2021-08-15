2021-08-15 13:53:31 Sümela Manastırı'nda 8’inci ayin düzenlendi!
Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslarca yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'na geldi. Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği'nce verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı.