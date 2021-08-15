Sümela Manastırı'nda 8’inci ayin düzenlendi!

Ayin sonrası katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Patrik Bartholomeos , “Şükürler olsun ki, 6 yıl aradan sonra bu kutsal mekânda bu özel günde sizlerle yeniden buluştuk. Meryem Ana’mızın Maçka’daki evinde dualarımızı ve niyazlarımızı arz ettik. Ülkemizi, bölgemizi, toplumlarımızı her türlü tehlikeden azat etmesi için ona haykırdık, pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifa diledik. Onlara büyük geçmiş olsun deriz. Asırlardan beri bu sarp kayalıkta dimdik duran Sümela Meryem Ana Manastırı, yalnız tarihi ve turistik bir ziyaret yeri değil, tüm bunların da ötesinde hepimizi birleştiren önemli kutsal bir mekândır. Biz Hristiyanlar için Meryem Ana’nın kutsiyeti tartışılmaz mahiyettedir ve onun adını taşıyan bu müstesna manastır özellikle Rum, Gürcü ve Rus Ortodoks toplumları için manevi bir sembol teşkil eder.” dedi.