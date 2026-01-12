  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süleymancılar cemaatini karıştıran olayla ilgili karar verildi Avlamanın cezası 650 bin TL! Çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi Şehir ayağa kalktı! Sabancı Holding dev projeyi iptal etti Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi Valiliklerden peş peşe son dakika kararları: İşte okulların tatil edildiği iller Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul Alparslan Kuytul'dan skandal sözler: Türkiye korktuğu için el altından yardım ediyor Herkes nefesini tuttu: 500 bin metrekarede petrol heyecanı Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Süleymancılar cemaatini karıştıran olayla ilgili karar verildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süleymancılar cemaatini karıştıran olayla ilgili karar verildi

Süleymancılar demaatinin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

1
#1
Foto - Süleymancılar cemaatini karıştıran olayla ilgili karar verildi

Başsavcılık, 7 Eylül 2016’da hayatını kaybeden Denizolgun’un otopsi raporunun değiştirildiği iddiasının somut dayanağı olmadığını bildirdi.

#2
Foto - Süleymancılar cemaatini karıştıran olayla ilgili karar verildi

Habertürk’te yer alan haberde, ölüm olayıyla ilgili esas dosyanın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığında sürdüğü ifade edildi.

#3
Foto - Süleymancılar cemaatini karıştıran olayla ilgili karar verildi

Öte yandan Denizolgun’un ölümünün ardından yapılan otopsi incelemesinde FETÖ’nün yer aldığı ortaya çıkmıştı. Otopsiyle ilgili hazırlanan adli tıp raporunda imzası bulunan üç doktordan Yusuf İslam Duman’ın FETÖ üyesi olduğu açıklanmıştı. Duman, kamudaki görevinden Mayıs 2025’te ihraç edilmişti.

#4
Foto - Süleymancılar cemaatini karıştıran olayla ilgili karar verildi

Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un ölümünün hemen ardından hazırladığı bilgi notunda ölüme ilişkin şüpheli noktalara dikkat çekmişti. Ölüm olayının ardından ifadeleri alınan tanıkların çelişkili beyanları da Başsavcılığın notunda yer almıştı.

#5
Foto - Süleymancılar cemaatini karıştıran olayla ilgili karar verildi

Arif Ahmet Denizolgun, Süleymancılar cemaatinin 2000-2016 yılları arasında liderliğini yaptı. 1995-1999 arasında milletvekilliği de yapan Denizolgun, Mesut Yılmaz’ın başbakanlığındaki hükümette 1998-1999 yılları arasında da Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenmişti. Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki vefatının ardından cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf
Ekonomi

Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf

Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, geçen yıl başladığı enerji sektöründe aldığı verimin ardından yatı..
Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!
Dünya

Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!

Türkiye’den zorla Özbekistan’a gönderilen Özbek alim Alisher Tursunov, bugün işkence ve ağır hastalıkların pençesinde can çekişiyor. Yüzünde..
Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında!
Aktüel

Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında!

Kumar bağımlılığı nedeniyle hayatına son veren eski uzman çavuş Enes Kuş’un intiharı, dijital bahis ağlarının orduya kadar sızmasını, “kolay..
Yumurta yanıtı olay oldu: 500 binlik soruda büyük şaşkınlık
Gündem

Yumurta yanıtı olay oldu: 500 binlik soruda büyük şaşkınlık

Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda “en çok beğeni alan fotoğraf” için “yumurta” diyen yarışmacı, doğru cevabın Lionel Messi ç..
"Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım"
Dünya

"Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım"

"Pax Americana (Amerikan barışı) dönemi sona erdi" diyen Avrupa Birliği Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, dikk..
Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi
Gündem

Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla da konuştuğunu belirterek, "Gassal, 'Abi 18 gün suda kalacak bir be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23