Süleymancılar cemaatini karıştıran olayla ilgili karar verildi
Süleymancılar demaatinin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı.
Başsavcılık, 7 Eylül 2016’da hayatını kaybeden Denizolgun’un otopsi raporunun değiştirildiği iddiasının somut dayanağı olmadığını bildirdi.
Habertürk’te yer alan haberde, ölüm olayıyla ilgili esas dosyanın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığında sürdüğü ifade edildi.
Öte yandan Denizolgun’un ölümünün ardından yapılan otopsi incelemesinde FETÖ’nün yer aldığı ortaya çıkmıştı. Otopsiyle ilgili hazırlanan adli tıp raporunda imzası bulunan üç doktordan Yusuf İslam Duman’ın FETÖ üyesi olduğu açıklanmıştı. Duman, kamudaki görevinden Mayıs 2025’te ihraç edilmişti.
Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un ölümünün hemen ardından hazırladığı bilgi notunda ölüme ilişkin şüpheli noktalara dikkat çekmişti. Ölüm olayının ardından ifadeleri alınan tanıkların çelişkili beyanları da Başsavcılığın notunda yer almıştı.
Arif Ahmet Denizolgun, Süleymancılar cemaatinin 2000-2016 yılları arasında liderliğini yaptı. 1995-1999 arasında milletvekilliği de yapan Denizolgun, Mesut Yılmaz’ın başbakanlığındaki hükümette 1998-1999 yılları arasında da Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenmişti. Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki vefatının ardından cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti.
