2022-11-07 16:15:13 Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'da şafak vakti yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 95 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri önceden belirlenen adreslerde koçbaşlarıyla kapıları kırdı, kokuya duyarlı köpekler uyuşturucuları buldu. 12,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiği operasyon öncesi Bakan Soylu 1730 polisi, "Ayağınıza taş değmesin" sözleriyle uğurladı. 2 helikopter ve 3 İHA'nın da destek verdiği operasyonun ortaya çıkan görüntüleri nefes kesti.