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Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

2022-11-07 16:15:13
Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'da şafak vakti yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 95 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri önceden belirlenen adreslerde koçbaşlarıyla kapıları kırdı, kokuya duyarlı köpekler uyuşturucuları buldu. 12,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiği operasyon öncesi Bakan Soylu 1730 polisi, "Ayağınıza taş değmesin" sözleriyle uğurladı. 2 helikopter ve 3 İHA'nın da destek verdiği operasyonun ortaya çıkan görüntüleri nefes kesti.

#1
Foto - Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

1,5 ayda iki kez Bursa'ya gelen Bakan Soylu; belirlenen 70 adreste 95 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

#2
Foto - Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

Bakan Soylu, Emniyet Müdürlüğü önünde; Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile operasyona gidecek polisleri uğurladı.

#3
Foto - Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

Soylu, kahraman polislerin önemli bir operasyona imza attığını söyledi.

#4
Foto - Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

4 aydır fiziki ve teknik takip altındaki torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcıları için Meydancık, Selimzade, Anadolu, Panayır ve Yunuseli Mahalleleri'ne şafak vakti operasyon yapıldı.

#5
Foto - Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

Koçbaşlarıyla evlerinin kapıları kırılan uyuşturucu zanlıları karşılarında polisi görünçce büyük şaşkınlık yaşadı.

#6
Foto - Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle gerçekleştirilen operasyonda, 12 kilo 536 gram metamfetamin maddesi, 3 kilo 528 gram esrar maddesi, 818,0 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 5546 adet sentetik ecza hap, 6 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

#7
Foto - Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

Gözaltına alınan 95 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

#8
Foto - Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

İşte nefes kesen operasyonun görüntüleri...

#9
Foto - Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

İşte nefes kesen operasyonun görüntüleri...

#10
Foto - Süleyman Soylu yönetti! Dev operasyondan nefes kesen görüntüler

İşte nefes kesen operasyonun görüntüleri...

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