Sular altında kalan cami havadan böyle görüntülendi

"HUZUR DOĞADA" Bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Muhammed Güler, “Kış aylarında balık tutmak için buralara kadar geliyoruz. Yazın ise piknik için geliyoruz. Gördüğünüz gibi sular altında kalmış bir camimiz var. Gelip görülmesi gereken yerlerden biri bence. Herkesi buraya bekliyoruz. Huzur doğada.” dedi.