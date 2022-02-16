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Sular altında kalan cami havadan böyle görüntülendi

2022-02-16 12:09:02
Sular altında kalan cami havadan böyle görüntülendi

Ağrı'nın Başçavuş köyünün içinden geçen Yazıcı Barajı, yoğun kar yağışının ardından buzla kaplandı.

#1
Foto - Buzla kaplanan suyun altında kalan caminin yükselen minaresi ise ortaya eşsiz görüntü sunuyor.

Buzla kaplanan suyun altında kalan caminin yükselen minaresi ise ortaya eşsiz görüntü sunuyor.

#2
Foto - Yaz aylarında renkli görüntülerin oluştuğu ve kış mevsimiyle birlikte beyaz örtüye bürünen bölge, drone ile görüntülendi.

Yaz aylarında renkli görüntülerin oluştuğu ve kış mevsimiyle birlikte beyaz örtüye bürünen bölge, drone ile görüntülendi.

#3
Foto -

"HUZUR DOĞADA" Bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Muhammed Güler, “Kış aylarında balık tutmak için buralara kadar geliyoruz. Yazın ise piknik için geliyoruz. Gördüğünüz gibi sular altında kalmış bir camimiz var. Gelip görülmesi gereken yerlerden biri bence. Herkesi buraya bekliyoruz. Huzur doğada.” dedi.

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