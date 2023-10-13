2023-10-13 20:46:26 Sucuk, kaymak, baklava, helva, pestil gibi gıdalar için yönetmelik resmen açıklandı! Bakın ne bilgi verildi!
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği açıklandı. Tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak gıda katkı maddelerinin listesi, gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını, gıda katkı maddelerinin etiketleme kuralları belirlendi.