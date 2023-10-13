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Gıda
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Sucuk, kaymak, baklava, helva, pestil gibi gıdalar için yönetmelik resmen açıklandı! Bakın ne bilgi verildi!

2023-10-13 20:46:26
Sucuk, kaymak, baklava, helva, pestil gibi gıdalar için yönetmelik resmen açıklandı! Bakın ne bilgi verildi!

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği açıklandı. Tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak gıda katkı maddelerinin listesi, gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını, gıda katkı maddelerinin etiketleme kuralları belirlendi.

#1
Foto - Sucuk, kaymak, baklava, helva, pestil gibi gıdalar için yönetmelik resmen açıklandı! Bakın ne bilgi verildi!

Gıdalara yönelik olarak büyük yenilik getiren Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

#2
Foto - Sucuk, kaymak, baklava, helva, pestil gibi gıdalar için yönetmelik resmen açıklandı! Bakın ne bilgi verildi!

Hürriyet'in haberine göre; Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre birçok alanda bulunan gıda ürünlerine yönelik olarak tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak gıda katkı maddelerinin listesi, gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını, gıda katkı maddelerinin etiketleme kuralları belirlendi.

#3
Foto - Sucuk, kaymak, baklava, helva, pestil gibi gıdalar için yönetmelik resmen açıklandı! Bakın ne bilgi verildi!

Hürriyet'in haberine göre; Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre birçok alanda bulunan gıda ürünlerine yönelik olarak tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak gıda katkı maddelerinin listesi, gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını, gıda katkı maddelerinin etiketleme kuralları belirlendi.

#4
Foto - Sucuk, kaymak, baklava, helva, pestil gibi gıdalar için yönetmelik resmen açıklandı! Bakın ne bilgi verildi!

Yönetmeliğin ilgili ürün kategorisi kapsamında kullanımına izin verilen bir renklendirici, kullanıldığı gıdayı; doğası, kimliği ve özellikleriyle başka bir gıdaya benzetmek suretiyle tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanılamayacak.

#5
Foto - Sucuk, kaymak, baklava, helva, pestil gibi gıdalar için yönetmelik resmen açıklandı! Bakın ne bilgi verildi!

Isıl işlem görmüş sucuk, peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası, yaz helvası ve benzeri ürünler, sucuk, baklava, tahin, köme, pestil, bastık, cevizli sucuk ve benzeri ürünler, kaymak ürünleri 1 Nisan 2024 tarihine kadar yönetmeliğe uyum sağlamak zorunda olacak. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 1/4/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek. Yönetmeliğin diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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