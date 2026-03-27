Sübyancı Epstein’ın özel jeti İncirlik’i mi kullandı? "Yok artık" dedirten iddiayla ilgili flaş açıklama
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sübyancı Epstein'ın özel jeti İncirlik'i mi kullandı? "Yok artık" dedirten iddiayla ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sübyancı Jeffrey Epstein'in özel jetinin İncirlik Hava Üssü'nü kullandığı iddiasını yalanladı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Milli Savunma Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesinde, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili iddiaları hatırlattı.

Taşcı, soru önergesinde, Epstein'e ait özel jetin İncirlik Hava Üssü'nü iniş, kalkış ya da transit amaçlı kullanıp kullanmadığını, askeri hava üslerinde insan ticareti ve çocukların yasa dışı taşınmasına karşı korunması amacıyla Bakanlıkça uygulanan özel bir denetim veya risk önleme mekanizmasının olup olmadığını sordu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yanıtlanan soru önergesinde, tüm askeri hava üslerinin, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca 1. derece askeri yasak bölge statüsünde olduğu hatırlatıldı.

Bu tesislere giriş ve çıkışların yalnızca yetkilendirilmiş personel ve özel izinli araçlar tarafından biyometrik doğrulama ve sıkı kimlik kontrolü eşliğinde gerçekleştirildiğinin vurgulandığı yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Hava Üssü), mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan bir Türk Hava Kuvvetleri tesisidir. İncirlik Hava Üssü içerisine yurtdışından gelen veya Üs üzerinden yurtdışına çıkan her türlü malzemeye Ticaret Bakanlığına bağlı İncirlik Gümrük Müdürlüğü tarafından, Üs içerisine yurtdışından gelen ya da Üs üzerinden yurtdışına giden şahıslara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı Pasaport Polisi tarafından ilgili mevzuatları uyarınca işlem yapılmaktadır. Yazılı soru önergesinde belirtilen iddialar kapsamında bir ihbar, şikayet veya resmi bildirim bulunmamaktadır."

Yorumlar

Elif

bu adamın ölüsünü bile parçalamaya duyduğum öfke farklı bir boyut gerçekten akıl alır gibi değil Cehennem bile buna az benim gözümde... Ben artık çocuklarım konusunda asla kimseye güvenemem dogumlarimi bile belden aşağı uyusturarak yaptırdım. Çala çocuğun gözündeki yaştan kalbindeki korkudan hissettiği çaresizlikten hatta onu pişirip yemekten nasıl zevk alabildiniz Allah'ın en şiddetli azabı gazabı kahhar adiyla üstünüze yagsin. Amiin.
