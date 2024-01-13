Şu utanmazın yaptığı savunmaya bakın ‘Gazze’de sivilleri koruyoruz’

Türkiye'nin en iyi haber sitesi Haber ara Haberler Dünya Haberleri Soykırıma pişkin savunma Giriş Tarihi: 13.1.2024 Soykırıma pişkin savunma İsrail’in soykırım davasındaki savunması pişkin oldu. Utanmadan “Gazze’de sivilleri koruyoruz” dediler. ABD ve İngiltere’nin Yemen’i vurması ise dünya kamuoyunun dikkatini Lahey’den çekti Soykırıma pişkin savunma ABONE OL Siyonist İsrail'in katliamları 100'üncü gününe dayanırken dünyanın gözü Lahey ve Yemen'e kilitlendi. Katil İsrail dün Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamalarına karşı kendini savundu. ABD ile İngiltere'nin Yemen'deki Husileri hedef alması ise başta Batı medyası olmak üzere dünyanın algısını İsrail'in savunmasından çok Kızıldeniz'e dönmesine neden oldu. Dolayısıyla Hollanda'nın Lahey kentindeki soykırım duruşmasında İsrail'in kendini savunamaması ana gündemin arkasında kaldı. İşte İsrail heyetinin Güney Afrika'nın önceki gün yönelttiği suçlamalara karşı yaptığı pişkin savunmadan bazı örnekler: 'SAYILAR ABARTILI' YALANI İsrail'in hukuk ekibi, suçlamaları yanıtlamak yerine Güney Afrika'ya ithamda bulundu. Güney Afrika'nın Hamas ile yakın ilişkisi olduğunu öne sürdüler. Gazze Şeridi'ndeki hayatını kaybedenlerin sayısının abartılı olduğunu savundular. Daha önce BM ve DSÖ gibi kuruluşlar rakamları doğrulamıştı. İsrailli kadın esirler diye fotoğraf gösterdiler. Ancak bu kişilerin sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki dans eden İsrailli kadın askerler olduğunu belirtmediler. İŞGALCİ KURNAZLIĞI DEVREDE 7 Ekim'deki Hamas operasyonlarının ardından İsrail'in "kendini savunma hakkı olduğunu" iddia ettiler. Ancak uzmanlara göre bölgede işgalci konumunda olan İsrail. Dolayısıyla kendini savunma hakkı söz konusu olamaz. "İsrail ordusu aslında Gazze'deki sivilleri koruyor" şeklinde akla mantığa uymayan bir tez ortaya attılar. Hastanelerin altında tüneller olduğu yalanını sürdürdüler, ancak yine bir kanıt sunamadılar. "İsrail insani yardımlara izin veriyor" dediler fakat aynı gün BM'den "Yardımlar ulaştırılamıyor" açıklaması geldi. OXFAM: 21. YÜZYILIN EN ÖLÜMCÜL SALDIRILARI OLDU Katil İsrail, öldürmeye devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 23 bin 708'e yükseldi. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında günlük ortalama 250 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. İngiltere merkezli Save the Children isimli sivil toplum kuruluşu ise saldırılarla Gazze Şeridi'ndeki çocukların yüzde 1'ini öldürdüğünü belirtti. BATI MEDYASI LAHEY'E SESSİZ Batı medyası Lahey duruşmalarını görmezden geliyor. İsrail'in kendini savunacağı gün ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırmasıyla birlikte manşetlere Kızıldeniz çekildi. GÖZLER ÇIKACAK KARARDA Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'na dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti. 11-12 Ocak tarihlerinde taraflar dinlendi. Şimdi gözler çıkacak kararda. Birkaç hafta içinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması kararının çıkması bekleniyor. Soykırım suçlamalarına dair karar ise daha sonra verilecek.