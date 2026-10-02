Su sıcaklığı 40 ila 60 derece: Mikrofiber bezleri temizlerken çok ama çok dikkat edin

Yapılan araştırmalara göre, mikrofiber bezlerin temizliğinde sıkça yapılan en büyük yanlış çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanımı oluyor. Kimyasal yumuşatıcılar, bezin özel üretim teknolojisiyle geliştirilen gözeneklerini tıkayarak su emme ve toz hapsetme özelliğini tamamen yok ediyor. Çamaşır suyu ise liflerin yapısını bozarak bezin ömrünü kısaltıyor.