Su sıcaklığı 40 ila 60 derece: Mikrofiber bezleri temizlerken çok ama çok dikkat edin
Ev temizliğinde mikrofiber bezlerin temizleme yöntemleri ile ilgili uzmanlar dikkat çeken uyarılar yaptı. Su sıcaklığı 40 ila 60 olması gerekiyor.
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Ev temizliğinde mikrofiber bezlerin temizleme yöntemleri ile ilgili uzmanlar dikkat çeken uyarılar yaptı. Su sıcaklığı 40 ila 60 olması gerekiyor.
Yapılan araştırmalara göre, mikrofiber bezlerin temizliğinde sıkça yapılan en büyük yanlış çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanımı oluyor. Kimyasal yumuşatıcılar, bezin özel üretim teknolojisiyle geliştirilen gözeneklerini tıkayarak su emme ve toz hapsetme özelliğini tamamen yok ediyor. Çamaşır suyu ise liflerin yapısını bozarak bezin ömrünü kısaltıyor.
"DOĞRU YIKAMA" FORMÜLÜ Mikrofiber bezlerden maksimum verim almak için uzmanlar şu adımların takip edilmesini öneriyor: • Sıcaklık Sınırı: Bezler makinede veya elde yıkanırken su sıcaklığının 40 ila 60 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Yüksek ısı, plastik bazlı liflerin erimesine yol açıyor.
• Ayrı Yıkama: Bezlerin pamuklu kıyafetler veya havlularla birlikte yıkanmaması, hav transferini önlemek açısından büyük önem taşıyor.
• Doğal Kurutma: Kurutma makinesindeki yüksek ısı ve ütü kullanımı liflere zarar verdiği için bezlerin asılarak, doğal yollarla kurutulması tavsiye ediliyor.
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