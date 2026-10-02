En çok savaş uçağı olan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!
Dünyada en fazla savaş ucağı olan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte en fazla uçapa sahip ülkeler...
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Dünyada en fazla savaş ucağı olan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte en fazla uçapa sahip ülkeler...
TÜRKİYE'NİN KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR? Liste, hava kuvvetlerinin sahip olduğu savaş uçağı kapasitesine ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koyarken, envanterdeki uçak sayıları ülkelerin sıralamasını belirledi.
İŞTE EN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI OLAN ÜLKELER! GÜNEL LİSTE...
YUNANİSTAN
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
İSRAİL
BİRLEŞİK KRALLIK
İTALYA
TAYVAN
KUZEY KORE
SUUDİ ARABİSTAN
FRANSA
MISIR
TÜRKİYE
PAKİSTAN
JAPONYA
HİNDİSTAN
ÇİN
RUSYA
ABD/ derleyen: haber7
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