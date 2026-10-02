Tüm Türkiye bu iddiaları konuşacak! Eski hakemler, Türk futbolunda dönen dolapları bir bir anlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü MHK soruşturmasında, eski hakem ve gözlemcilerin ifadeleri dosyaya girdi. Eski gözlemci Taner Gizlenci ile eski hakemler Emre Altun ve Süleyman Abay; 2022 ve 2024 yıllarında hakem listelerinin usulsüz değiştirildiğini, bazı isimlerin gerekçesiz şekilde görevden alındığını ve hakem atama sistemine yönetim talimatıyla müdahale edildiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında dijital kayıtların ve hakem atama süreçlerinin incelenmesi bekleniyor.