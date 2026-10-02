Tüm Türkiye bu iddiaları konuşacak! Eski hakemler, Türk futbolunda dönen dolapları bir bir anlattı

İfadelerde hem 2022 hem de 2024-2025 sezonu başında yaşanan iki ayrı döneme vurgu yapıldı. 2022 yılında Ferhat Gündoğdu’nun MHK Başkanlığı döneminde sezon devam ederken görevden çıkarıldıklarını belirten Gizlenci ve Abay, Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazların kabul edilmesi üzerine göreve iade edildiklerini, bu kararın ardından Gündoğdu’nun görevinden ayrıldığını aktardı. 2024-2025 sezonunda ise 2024 yılında açıklanan ilk listede yer almalarına ve seminerlere katılmalarına rağmen, kısa süre sonra yayımlanan ikinci bir liste ile gerekçe gösterilmeksizin kadro dışı bırakıldıklarını ifade ettiler. Emre Altun, bu süreçte MHK Talimatnamesi değiştirilmeden 13 hakem ve 6 gözlemcinin liste dışı kalmasının usulsüz olduğunu savundu. Abay ise konusunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdığını beyan etti.