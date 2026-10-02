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Mehmet Demiroğlu'ndan Gökbey helikopteri için olay sözler: 3 ay içerisinde bu olursa hiç şaşırmam

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Mehmet Demiroğlu'ndan Gökbey helikopteri için olay sözler: 3 ay içerisinde bu olursa hiç şaşırmam

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dünyanın yakından takip ettiği Gökbey helikopteriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Mehmet Demiroğlu'ndan Gökbey helikopteri için olay sözler: 3 ay içerisinde bu olursa hiç şaşırmam

GDH Haber'de yer alan habere göre TUSAŞ'ın genel maksat helikopteri GÖKBEY için de Türkiye'nin yanı sıra Türk cumhuriyetleri ve diğer ülkelerden ilgi bulunduğunu belirten Demiroğlu, ihracat görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

#2
Foto - Mehmet Demiroğlu'ndan Gökbey helikopteri için olay sözler: 3 ay içerisinde bu olursa hiç şaşırmam

GÖKBEY'in 12 personel taşıyabildiğini veya kargo görevlerinde kullanılabildiğini belirten Demiroğlu, helikopterin arama-kurtarma ve VIP görevleri dahil farklı görevlerde kullanılabilecek şekilde geliştirildiğini ifade etti.

#3
Foto - Mehmet Demiroğlu'ndan Gökbey helikopteri için olay sözler: 3 ay içerisinde bu olursa hiç şaşırmam

GÖKBEY için ihracat anlaşmalarının zamanlamasına ilişkin kesin tarih vermeyen Demiroğlu:

#4
Foto - Mehmet Demiroğlu'ndan Gökbey helikopteri için olay sözler: 3 ay içerisinde bu olursa hiç şaşırmam

Eğer 3 ay içerisinde bir ihracat anlaşması imzalarsak şaşırmam ama önümüzdeki senenin ortasını bulursa veya geçerse de yine şaşırmam. Çünkü uzun soluklu ama var.

#5
Foto - Mehmet Demiroğlu'ndan Gökbey helikopteri için olay sözler: 3 ay içerisinde bu olursa hiç şaşırmam

Demiroğlu, GÖKBEY'in tasarım, aviyonik ve transmisyon dahil birçok kritik unsurunun Türkiye'de geliştirildiğini belirterek, TEI tarafından geliştirilen milli motorla birlikte yerlilik oranının yüzde 100'e yaklaşacağını söyledi.

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