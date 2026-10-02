Mehmet Demiroğlu'ndan Gökbey helikopteri için olay sözler: 3 ay içerisinde bu olursa hiç şaşırmam
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dünyanın yakından takip ettiği Gökbey helikopteriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dünyanın yakından takip ettiği Gökbey helikopteriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
GDH Haber'de yer alan habere göre TUSAŞ'ın genel maksat helikopteri GÖKBEY için de Türkiye'nin yanı sıra Türk cumhuriyetleri ve diğer ülkelerden ilgi bulunduğunu belirten Demiroğlu, ihracat görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
GÖKBEY'in 12 personel taşıyabildiğini veya kargo görevlerinde kullanılabildiğini belirten Demiroğlu, helikopterin arama-kurtarma ve VIP görevleri dahil farklı görevlerde kullanılabilecek şekilde geliştirildiğini ifade etti.
GÖKBEY için ihracat anlaşmalarının zamanlamasına ilişkin kesin tarih vermeyen Demiroğlu:
Eğer 3 ay içerisinde bir ihracat anlaşması imzalarsak şaşırmam ama önümüzdeki senenin ortasını bulursa veya geçerse de yine şaşırmam. Çünkü uzun soluklu ama var.
Demiroğlu, GÖKBEY'in tasarım, aviyonik ve transmisyon dahil birçok kritik unsurunun Türkiye'de geliştirildiğini belirterek, TEI tarafından geliştirilen milli motorla birlikte yerlilik oranının yüzde 100'e yaklaşacağını söyledi.
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