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#1
Foto - ‘Su kesme' kavgası

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta dün inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında tartışma çıktı.

#2
Foto - ‘Su kesme' kavgası

Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. Sokak ortasında çıkan kavgada birbirine bıçakla saldırılan taraflardan Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı. Tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - ‘Su kesme' kavgası

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., hayatını doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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