Trump “Türkiye’ye vereceğiz” deyince apışıp kaldılar: “Ne yapıp edip Türkleri engellemeliyiz”

Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dair olumlu gelişmeleri yakından takip eden Atina yönetimi, Yunan Parlamentosu'nda alarm zillerini çaldı. Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin F-35 alım sürecini engellemek için Kongre nezdinde kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini savunurken, muhalefet kanadından ise hükümete "daha fazlasını yap" baskısı geldi. Türkiye'nin teknolojik üstünlüğüne karşı panikleyen Atina, dış politikadaki pasiflik eleştirileriyle karşı karşıya kalarak Türkiye'nin uçak alım sürecini her ne pahasına olursa olsun durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiğine girişti.