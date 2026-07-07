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Trump "Türkiye’ye vereceğiz" deyince apışıp kaldılar: "Ne yapıp edip Türkleri engellemeliyiz"

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Trump “Türkiye’ye vereceğiz” deyince apışıp kaldılar: “Ne yapıp edip Türkleri engellemeliyiz”

Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dair olumlu gelişmeleri yakından takip eden Atina yönetimi, Yunan Parlamentosu'nda alarm zillerini çaldı. Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin F-35 alım sürecini engellemek için Kongre nezdinde kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini savunurken, muhalefet kanadından ise hükümete "daha fazlasını yap" baskısı geldi. Türkiye'nin teknolojik üstünlüğüne karşı panikleyen Atina, dış politikadaki pasiflik eleştirileriyle karşı karşıya kalarak Türkiye'nin uçak alım sürecini her ne pahasına olursa olsun durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiğine girişti.

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Foto - Trump "Türkiye’ye vereceğiz" deyince apışıp kaldılar: "Ne yapıp edip Türkleri engellemeliyiz"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Amerikan mevzuatındaki kısıtlamaların yürürlükte olduğunu belirterek, bunların kaldırılması için ABD Kongresi'nin yeni bir karar alması gerektiğini vurguladı.

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Foto - Trump "Türkiye’ye vereceğiz" deyince apışıp kaldılar: "Ne yapıp edip Türkleri engellemeliyiz"

"Amerikan mevzuatının öngördüğü kısıtlamalar hâlâ mevcut ve bunların kaldırılması Kongre'nin yeni bir kararını gerektiriyor. Bu aşamada yasakların kaldırılması söz konusu değil." iddiasında bulunan Yerapetritis, Türkiye'nin F-35 alım sürecinin yürütme organının değil, Kongre'nin yetkisinde olduğunu ifade etti.

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Foto - Trump "Türkiye’ye vereceğiz" deyince apışıp kaldılar: "Ne yapıp edip Türkleri engellemeliyiz"

"Amerikan mevzuatının öngördüğü kısıtlamalar hâlâ mevcut ve bunların kaldırılması Kongre'nin yeni bir kararını gerektiriyor. Bu aşamada yasakların kaldırılması söz konusu değil." iddiasında bulunan Yerapetritis, Türkiye'nin F-35 alım sürecinin yürütme organının değil, Kongre'nin yetkisinde olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Trump "Türkiye’ye vereceğiz" deyince apışıp kaldılar: "Ne yapıp edip Türkleri engellemeliyiz"

Parlamentoda söz alan Özgürlük Yelkeni Partisi Milletvekili Alexandros Kazamias ise Yunan-Türk ilişkilerindeki son gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Foto - Trump "Türkiye’ye vereceğiz" deyince apışıp kaldılar: "Ne yapıp edip Türkleri engellemeliyiz"

Kazamias, hükümetin Türkiye'nin F-35 savaş uçağı edinmesini engellemek için "her şeyi" yapması gerektiğini savundu. Bu eleştirilere yanıt veren Yerapetritis ise hükümetin pasif kaldığı yönündeki iddiaları reddederek, "Dış politika basın açıklamalarıyla yapılmaz." dedi.

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Biri bizim ülkenin başına bela diğeri dünyanın başına bela ne gibi sırıtmışlar halk olan anladı beni
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