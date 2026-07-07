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Motorine zam geldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Motorine zam geldi!

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışlarının etkisiyle motorinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam yapıldı. İşte 7 Temmuz salı güncel akaryakıt fiyatları...

#1
Foto - Motorine zam geldi!

Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle motorinin litre fiyatına zam geldi.

#2
Foto - Motorine zam geldi!

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam yansıtıldı.

#3
Foto - Motorine zam geldi!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

#4
Foto - Motorine zam geldi!

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL Motorin litre fiyatı: 66.02 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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