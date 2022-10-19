Stres vücudu mahvediyor! İşte önüne geçmenin yolları

-Folik asit- B vitaminleri arasında B9 vitamini, bir diğer adıyla folik asit oldukça önemlidir. Folik asit olmadan sinir sistemi düzgün çalışamaz. Folik asit eksikliği ruh hali değişimlerine, ilgisizliğe ve depresyona neden olabilir. Folik asit, serotonin sentezindeki adımlardan birine önemli bir katkıda bulunur, bu nedenle yokluğunda beyindeki serotonin seviyesi azalır. Folik asit tüketerek, sağlık durumunuzu ve ruh halinizi önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz. Folik asit içeren besinler genel olarak kuru fasulye, brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, pancar, turunçgiller, avokado, mercimek, yumurta, tahıllar, badem, fıstık, kereviz, muz, ayçekirdeği, elma, üzüm, dana ciğeri ve kırmızı ve beyaz ette bulunur.