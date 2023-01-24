2023-01-24 03:40:50 Starlink'ten Türkiye kararı
Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e ait olan Starlink, Türkiye'yi hizmet listesine aldı. İşte Starlink'in resmi olarak geleceği tarihi açıkladı.
Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e ait olan Starlink, Türkiye'yi hizmet listesine aldı. İşte Starlink'in resmi olarak geleceği tarihi açıkladı.
Starlink, internet sitesindeki hizmet haritasını güncelledi ve Türkiye'de hizmete başlayacağı tarih belli oldu.
ABD ve Avrupa’nın büyük bir kısmında hizmet veren Starlink, diğer ülkelere yayılmaya devam ediyor.
Şirketin hizmet haritası, kısa süre önce güncellendi ve bununla beraber Türkiye’de hizmete başlayacağı tarih belli oldu.
Starlink Türkiye’de ne zaman hizmete başlayacak? Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e ait olan Starlink, dünya yörüngesindeki binlerce uydu üzerinden internet bağlantısı sunuyor. Şu anda ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde mevcut.
Starlink, daha önce ülkemiz için hizmet vereceği tarihi 2023’e ertelemişti ve kısa süre sonra da bu tarihi belirsiz olarak değiştirmişti. Şirketin geçtiğimiz saatlerde güncellenen haritasına göre Starlink, Türkiye’de 2024 yılında hizmet vermeye başlayacak.
Starlink hizmetinin ülkemizdeki fiyatı henüz bilinmiyor. Şirket, yurt dışında 499 dolara kurulum hizmeti sunuyor. Servisin aylık ücreti ise 99 dolar.
Eğer Türkiye için dolar kuru üzerinden bir fiyatlandırma yapılırsa, kurulum ücreti 10 bin TL, aylık ücreti ise 1 bin 900 TL civarlarında olabilir. Önümüzdeki günlerde daha fazla detay belli olacaktır.
Starlink ne kadar hız sağlıyor? Geçtiğimiz aylarda Speedtest tarafından paylaşılan rapora göre Starlink, birçok ülkede geniş bant indirme hızlarını geride bıraktı. Hizmet, ABD’de 4. çeyrekte 104.97 Mbps indirme hızına ulaştı. Ancak ülkedeki en yüksek ve en düşük indirme hızının orantısız olduğunu belirtelim. Örneğin en yüksek indirme, 191.08 Mbps ile Florida’dayken, en düşük indirme hızı ise 64.95 Mbps ile Oregon eyaletinde.
Starlink, Ookla’nın anketine göre 18 ülkenin 14’ünde, sabit internet sağlayıcılarından daha yüksek bir performans gösterdi. Örneğin Avustralya’daki sağlayıcılar ortalama olarak 51,35 Mbps indirme hızı sunuyorken, Starlink ise 141,55 Mbps‘lik bir hız sağladı.
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