Starlink'ten Türkiye kararı

Starlink ne kadar hız sağlıyor? Geçtiğimiz aylarda Speedtest tarafından paylaşılan rapora göre Starlink, birçok ülkede geniş bant indirme hızlarını geride bıraktı. Hizmet, ABD’de 4. çeyrekte 104.97 Mbps indirme hızına ulaştı. Ancak ülkedeki en yüksek ve en düşük indirme hızının orantısız olduğunu belirtelim. Örneğin en yüksek indirme, 191.08 Mbps ile Florida’dayken, en düşük indirme hızı ise 64.95 Mbps ile Oregon eyaletinde.