  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canan Karatay tarifini açık açık verdi! Suya limon atın olacakları görün

Yerli otomobil TOGG'un her tarafına un serptiler! Sebebini duyanlar şaşkına döndü

Starbucks'a rakip olacak! AK Partili belediye açtı

Haberi parayla satan Cumhuriyet ‘FETÖ Solcusu'nu yazar yaptı

2008 ekonomik krizini bilen isimden piyasaları karıştıracak tahmin! 'Fırtına geliyor, hasarlı olacak' diyerek açıkladı

Günlerdir hiç durmadan daire çizerek dönen koyunlarla ilgili şok eden gelişme! 

Şaşkına çeviren gelişme! Fenerbahçe'nin adımı ses getirecek, her yerden yıldız fışkırıyor

Sakarya sahillerinde denize giriş yasaklandı

Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü
Gündem
5
Starbucks'a rakip olacak! AK Partili belediye açtı

2023-06-29 17:20:21
Starbucks'a rakip olacak! AK Partili belediye açtı

AK Partili belediye tarafından Starbucks'ın pabucunu dama attıracak olan bir çalışmaya imza atıldı.

#1
Foto - Starbucks'a rakip olacak! AK Partili belediye açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ‘Balbucks’ isimli bir kahveci açtığını duyurdu.

#2
Foto - Starbucks'a rakip olacak! AK Partili belediye açtı

Kahve dükkanının isminin Starbucks’a benzemesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

#3
Foto - Starbucks'a rakip olacak! AK Partili belediye açtı

Belediyenin sosyal medyadan yaptığı duyuru şu şekilde:

#4
Foto - Starbucks'a rakip olacak! AK Partili belediye açtı

“Balbucks hizmetinizde! Artık kahve buluşmalarınızın daimi yeri olacak, Belediyemiz bünyesinde hizmet veren BALBUCKS’ın açılışını Başkanımız Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Hayırlı olsun”

Türkiye'den devrim gibi hamle! Şimdi düşmanlar düşünsün: 3 tane daha geliyor
Gündem

Türkiye'den devrim gibi hamle! Şimdi düşmanlar düşünsün: 3 tane daha geliyor

İlk milli fırkateyn TCG İSTANBUL'un deniz kabul testlerine başlandı. Aynı sınıftan 3 geminin daha inşası sürüyor. Fırkateynlerin Deniz Kuvve..
Çin Türkiye anlaşmasını dünyaya ilan etti: 6 uçak göndereceğiz
Ekonomi

Çin Türkiye anlaşmasını dünyaya ilan etti: 6 uçak göndereceğiz

Çinli CDB Aviation’ın İcra Kurulu Başkanı Jie Chen, Türkiye ile uçak gönderimi konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu.
Dehşete düşüren gelişme: 5,5 Milyon yıllık eski bir fil mezarlığı keşfedildi! Herkesi şaşkına çeviriyor
Aktüel

Dehşete düşüren gelişme: 5,5 Milyon yıllık eski bir fil mezarlığı keşfedildi! Herkesi şaşkına çeviriyor

Florida Doğa Tarihi Müzesi'ndeki araştırmacı ve gönüllülerden oluşan bir ekip, fillerin atalarının fosilleşmiş kalıntılarınının bulunduğu ye..
İstanbullular dikkat! Valilikten yarın için önemli uyarı
Yaşam

İstanbullular dikkat! Valilikten yarın için önemli uyarı

İstanbul Valiliği tarafından yarın Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda yerel..
Türkiye'den Çin'in uykularını kaçıracak hamle! Asya devine rakip olacak, yarım milyar dolarlık proje
Ekonomi

Türkiye'den Çin'in uykularını kaçıracak hamle! Asya devine rakip olacak, yarım milyar dolarlık proje

Türkiye, Çin'e alternatif olacak 414 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor. Türkiye'nin Çin'e rakip olacak uluslararası arenad..
İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması! Sosyal medya hesabından duyurdu
Siyaset

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması! Sosyal medya hesabından duyurdu

İYİ Parti kurultayında Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen Ümit Dikbayır, cinsiyet kotası nedeniyle istifa ettiği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23