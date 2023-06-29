2023-06-29 17:20:21 Starbucks'a rakip olacak! AK Partili belediye açtı
AK Partili belediye tarafından Starbucks'ın pabucunu dama attıracak olan bir çalışmaya imza atıldı.
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AK Partili belediye tarafından Starbucks'ın pabucunu dama attıracak olan bir çalışmaya imza atıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ‘Balbucks’ isimli bir kahveci açtığını duyurdu.
Kahve dükkanının isminin Starbucks’a benzemesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Belediyenin sosyal medyadan yaptığı duyuru şu şekilde:
“Balbucks hizmetinizde! Artık kahve buluşmalarınızın daimi yeri olacak, Belediyemiz bünyesinde hizmet veren BALBUCKS’ın açılışını Başkanımız Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Hayırlı olsun”
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