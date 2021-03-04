Space-X’in Türk mühendisi Musk’ı suçladı: 'Adada aç kaldık, köle gibi çalıştık'

Piyasaya yeni çıkan ve ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay teknolojisi şirketi SpaceX’in ilk günlerinin anlatıldığı “Liftoff” (Kalkış) isimli kitapta, mühendislerin başarı için Musk tarafından nasıl zorlandığına dair bilgiler yer alıyor. Eric Berger’in kaleme aldığı kitaba göre, Pasifik Okyanusu’ndaki küçük bir ada olan Omelek’te fırlatma rampasının inşaası ve Falcon-1 roketi için çalışan mühendisler arasında yer alan Bülent Altan, “Omelek’te tüm gücümüz elimizden alınmış köleler gibi hissettik” dedi.