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Space-X’in Türk mühendisi Musk’ı suçladı: 'Adada aç kaldık, köle gibi çalıştık'

2021-03-04 10:05:47
Space-X’in Türk mühendisi Musk’ı suçladı: 'Adada aç kaldık, köle gibi çalıştık'

Piyasaya yeni çıkan ve ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay teknolojisi şirketi SpaceX’in ilk günlerinin anlatıldığı “Liftoff” (Kalkış) isimli kitapta, mühendislerin başarı için Musk tarafından nasıl zorlandığına dair bilgiler yer alıyor. Eric Berger’in kaleme aldığı kitaba göre, Pasifik Okyanusu’ndaki küçük bir ada olan Omelek’te fırlatma rampasının inşaası ve Falcon-1 roketi için çalışan mühendisler arasında yer alan Bülent Altan, “Omelek’te tüm gücümüz elimizden alınmış köleler gibi hissettik” dedi.

#1
Foto - ‘İŞÇİLERLE GREVE GİTTİK’- Kitapta adadaki ilk yıl boyunca lojistiğin çok zayıf olduğu ve gıda ihtiyaçlarının teslimatının genellikle geciktiği belirtildi. Altan’ın yanı sıra diğer mühendislerin de yaşadıklarına kitapta yer verildi.

‘İŞÇİLERLE GREVE GİTTİK’- Kitapta adadaki ilk yıl boyunca lojistiğin çok zayıf olduğu ve gıda ihtiyaçlarının teslimatının genellikle geciktiği belirtildi. Altan’ın yanı sıra diğer mühendislerin de yaşadıklarına kitapta yer verildi.

#2
Foto - 2005 yılı sonbaharında bir gün mühendis ve işçilerin isyan edip greve başladıkları, bir süre adada sadece yiyecek bekleyen ‘vahşi hayvanlar’ gibi oturduktan sonra, adaya iniş yapamayan uçaktan atılan dondurulmuş tavuk kanatları ve sigaraları aldıkları belirtildi.

2005 yılı sonbaharında bir gün mühendis ve işçilerin isyan edip greve başladıkları, bir süre adada sadece yiyecek bekleyen ‘vahşi hayvanlar’ gibi oturduktan sonra, adaya iniş yapamayan uçaktan atılan dondurulmuş tavuk kanatları ve sigaraları aldıkları belirtildi.

#3
Foto - Kitapta ayrıca Falcon-1 roketinin ilk fırlatma denemesinde roketin alev alıp okyanusa düştüğü, Mart 2007’deki ikinci denemede ilk defa uzaya ulaştığı bilgileri de yer alıyor.

Kitapta ayrıca Falcon-1 roketinin ilk fırlatma denemesinde roketin alev alıp okyanusa düştüğü, Mart 2007’deki ikinci denemede ilk defa uzaya ulaştığı bilgileri de yer alıyor.

#4
Foto - Üçüncü uçuşunu başarıyla tamamlandıktan sonra Omelek’teki çalışanların artık yemek pişirecekleri iyi stoklanmış bir mutfağı ve sınırsız içeceklerin bulunduğu soğutmalı bir deniz minibüsüne sahip oldukları da belirtiliyor.

Üçüncü uçuşunu başarıyla tamamlandıktan sonra Omelek’teki çalışanların artık yemek pişirecekleri iyi stoklanmış bir mutfağı ve sınırsız içeceklerin bulunduğu soğutmalı bir deniz minibüsüne sahip oldukları da belirtiliyor.

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