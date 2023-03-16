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Sözleri tepki çeken CHP'li yönetici: İroni yaptım

2023-03-16 16:30:48
Sözleri tepki çeken CHP'li yönetici: İroni yaptım

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, katılığı bir televizyon programında "35 yıldır aynı şeyleri, proje dosyasına koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" sözlerinin kamuoyunda ve sosyal medyada tepki çekmesinin ardından 'ironi yaptığını' ileri sürdü.

#1
Foto - Sözleri tepki çeken CHP'li yönetici: İroni yaptım

CHP'li Anıl, katıldığı programda "35 yıldır aynı şeyleri, proje dosyasına koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" şeklinde sözler sarf etmişti. Anıl'ın sözleri tepki çekti.

#2
Foto - Sözleri tepki çeken CHP'li yönetici: İroni yaptım

Bunun üzerine CHP'li Anıl programdaki sözlerine ilişkin şu savunmayı yaptı:

#3
Foto - Sözleri tepki çeken CHP'li yönetici: İroni yaptım

"Röportaj verdiğim arkadaş sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratma adına bana baskı yapıyordu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi 2009'dan günümüze gelesiye kadar toplamda 7 senelik bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli'yi yönetiyor. Onun sorusuna ben ironi şeklinde yaklaştım. 35 yıldır bir şey yapılmıyor, evet yapılmadan seçiliyor. Yani yapılmadan hiçbir hizmet vermeden birisi seçilebilir mi? Yani Halil beye baskı yapmaya çalışıyordu. Halil bey zaten 1994'den 2009'a kadar Anavatan Partisinden belediye başkanlığı yaptı ve bir sürü eser bıraktı, hala da hizmetlere devam ediyor. Arkadaşa benim ironi şeklinde yaklaşımım içinden cımbızlanarak çekilmiş ve orada ulusal basına yansımış duruyor. Ama dünyanın hizmeti yapıldı şu ana kadar. Ereğli suya boğuldu, Ereğli mevcut oturulan belediye binası, terminal binası, katlı otopark, pazaryeri ve sayamayacağım bir sürü eser var. Hiç çalışmadan bir belediye başkanının seçilme şansı var mı? Yok."

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