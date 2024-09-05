  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Yarar çok konuşulacak geliişmeyi duyurdu: Rusya bölgeden çıktı, şimdi Türkiye girdi

Osimhen sonrası çifte bomba geliyor! Yok artık Galatasaray! Taraftarı Rams Park'a yıkacak oyuncular...

Hepsi tehlike saçıyor! İşte yememeniz gereken besinler...

Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kilosu 12 T

Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Desteğini yineledi oysa ki... Yazıklar olsun böyle fesih bedeline.. Paralar nereye gidiyor işte!

Tüm dengeler değişecek: İşte şimdi büyük panik: Zorlu bir lig bizi bekliyor! Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldızlar...

Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu

Ali Koç'un başına bela oldu, ne yapsa olmuyor, hiçbirini kabul etmedi: Bir şeyler yapılıyor ama…
Gündem
7
Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu

2024-09-05 13:00:00
Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenin ardından mezunların bir bölümünün toplanıp 2016’da kaldırılan ‘Subay Yemini’ni okuyup kılıç çekerek, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atması kamuoyunda tepkilere neden olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ise bu anlara sahip çıkıp AK Parti eski vekili Mehmet Metiner'i hedef almıştı. Bugünü işaret edip 'konuşacağım' diyen Bulut'tan o beklenen açıklama geldi.

1
#1
Foto - Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu

Devlet erkânını buluşturan törende 100 kadar mezun, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak TSK teamüllerini ayaklar altına alırken AK Parti eski vekili Mehmet Metiner bu anlara tepki göstermişti. Yiğit Bulut ise bu anlara tepki gösterenleri eleştirmişti.

#2
Foto - Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu

Yiğit Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Yarın ben konuşacağım' dedi.

#3
Foto - Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu

Bulut, beklenenin aksine, tek bir açıklamayla konuyu kapattı. Açıklamada Çelik'i işaret etti.

#4
Foto - Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu

Resmi X hesabından yapılan paylaşımda Bulut şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Dostlar, AK Parti sözcüsü Çelik “ ne diyorsa o, partinin resmî sözcüsüdür” dediğim için, hdp kökenliler tarafından sözlerim çarpıtılarak linç ediliyorum!! söz konusu BÜYÜK TÜRK MİLLETİ OLUNCA, hdp’lilerin saldırılarına daha fazla susamam!! Yarın ben konuşacağım"

#5
Foto - Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu

Bulut, sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Kısa bir açıklama yapan Bulut, şu ifadeleri kullanarak tartışmada Ömer Çelik'i desteklediğini açıkladı.

#6
Foto - Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu

"Son cümle ile açtığımız cümle ile kapatalım; Çelik ne diyorsa o"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sınırda gerilim ayyuka çıktı! İki ülke arasında çatışma
Dünya

Sınırda gerilim ayyuka çıktı! İki ülke arasında çatışma

Afganistan güvenlik güçlerinin Pakistan sınırında kontrol noktası inşa etmesi sebebiyle iki ülke arasında çatışma çıktı.

‘Üzülüyorum ama…’ Bakanlık kaçak yapıyı yıkarken ondan izin almamış
Siyaset

‘Üzülüyorum ama…’ Bakanlık kaçak yapıyı yıkarken ondan izin almamış

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar için yık..
Türkiye nasıl roket üretimine girdi? Masal gibi bir hikaye! Mete Yarar anlattı
Teknoloji

Türkiye nasıl roket üretimine girdi? Masal gibi bir hikaye! Mete Yarar anlattı

Türkiye'nin gurur duyduğu şirketlerden biri olan Roketsan'ın masal gibi olan kuruluş hikayesini Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar anla..
O ülke bunu konuşuyor! Öğretmen bütün sınıfı hastanelik etti
Dünya

O ülke bunu konuşuyor! Öğretmen bütün sınıfı hastanelik etti

Japonya'da bir öğretmen, sınıfa böcek ilacı sıktı. Bu olayın ardından sınıftaki 15 kişi hastanelik oldu.

5 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

5 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı' 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (5 Eylül 2024) su..
Türkiye'den stratejik hamle! Türkiye dünyada söz sahibi olacak
Ekonomi

Türkiye'den stratejik hamle! Türkiye dünyada söz sahibi olacak

Türkiye, nadir toprak elementleri rezervlerini işlemek için Çin ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'den akılalmaz hamleler peş peşe ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23