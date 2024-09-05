2024-09-05 13:00:00 Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenin ardından mezunların bir bölümünün toplanıp 2016’da kaldırılan ‘Subay Yemini’ni okuyup kılıç çekerek, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atması kamuoyunda tepkilere neden olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ise bu anlara sahip çıkıp AK Parti eski vekili Mehmet Metiner'i hedef almıştı. Bugünü işaret edip 'konuşacağım' diyen Bulut'tan o beklenen açıklama geldi.