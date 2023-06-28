Sözde 'hayvan federasyonu' İslam’ı ve Kurban Bayramı’nı hedef aldı! Yine boş durmadılar

Kısaltması “Haytap” olan sözde “Hayvan Hakları Federasyonu” adlı oluşum, İslam’ı ve Müslümanların kutsal günü Kurban Bayramı’nı hedef aldı. “HAYVANLARIN BAYRAM ADI ALTINDA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞIYIZ” Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da boş durmayan Haytap, sosyal medya hesabından “Kurban Bayramı Hakkında HAYTAP görüşü ve duruşu” isimli bir metin yayımladı. Yayımladığı metinde Haytap, Kurban Bayramı’nda hayvanların işkence edildiğini ve vahşice öldürüldüğünü savundu. Kurban Bayramı’na dil uzatan oluşum, “Hayvanların bayram adı altında kesilmesine, işkence görmesine , can çekiştirilerek vahşice öldürülmesine karşıyız.” ifadesini kullandı. İSLAM’I “DİNİ DOGMA” DİYEREK HEDEF ALDI Hayvanseverlik adı altında İslam’ın aleyhinde kara propaganda yapan Haytap, İslam’ı hedef aldı. Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede faaliyet gösteren Haytap, İslam’a yönelik “dini dogma” ifadesini kullandı. TOPLUMU AŞAMA AŞAMA DÖNÜŞTÜRME PLANI Toplumun İslam’a olan bağlılığından dolayı niyetlerini açıkça söyleyemediklerini de itiraf eden Haytap, aşama aşama taleplerini yerine getireceklerini öne sürdü. İnsanları ve bürokrasiyi Kurban Bayramı’na karşı yavaş yavaş ikna edeceklerini belirten Haytap, sert sloganların küçük bir grubu memnun edeceğini belirtti. Haytap, açıklamasında şu dikkat çeken ifadeleri kullandı: “Dini dogmatik kurallara karşı gelmenin bu coğrafyada da mümkün olmadığını ve bedelinin çok ağır olduğunu biliyoruz; ancak kitlelerin bilinçlendirmesi için bu taleplerimizin de aşama aşama olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden, binlerce yılın yerleşmiş bir kültürü olan kurban bayramında hayvan kesilmesine karşı çıkıp sert söylemler yerine, hayvanlar da acısız kesim olabileceğine ikna etmemiz gerektiği, böyle bir fikrin yavaş yavaş doğmaya başladığına kitleleri inandırmamız gerektiğidir. Doğrudan kesime hayır demek ya da binlerce yılların dogmasına sert sloganlarla veya hakaretlerle karşı gelmek olsa olsa çok küçücük bir grup üzerinde mutluluk yaratacaktır. Bugün bile itiraz edilen acısız kesim fikri de zaman için de toplum tarafından doğru anlatılır, kimseyi incitmeden uygun sloganlarla, mantıklı gerekçelerle anlatılırsa yıllar içinde halk ve imza makamı bürokrasi tarafından anlaşılır bir yere gelecektir.”