Sözcü okurlarını böyle aldatıyor! Hadi şimdi Marmaray için çıkın da “Asrın fiyaskosu” deyin diyebiliyorsanız

Zaman, 31 Ekim 2015 “Türkiye iftirayı reddetti” Hadi çıkın da, “İftira” deyin şimdi… Meğer, “Müfterilik” iftirası atılıyormuş… Peki, her şey ayan beyan ortaya çıktıktan sonra, utanıp özür dilediler mi bunlar? Ne gezer! Hilmi Yavuz belki sessiz. Ama Yaşar Yakış, 15 Temmuz darbesinden sonra bile hala vıdı vıdı ediyor.. Hikmet Çetinkaya ise, o kadar ağır şantaj altında olmalı ki, sabah akşam FETÖ'ye küfrederken, şimdi ağzını açmıyor.. Bir de, şu sayfanın sağ üst köşesinde, yazarlığa başladığı müjdesi verilen Faruk Loğoğlu’nun ismi dikkatimizi çekti… Hani “Siyasi ayak” edebiyatı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcılığını yapan isim… Üstteki ablaya soralım mı, "Emine Eroğlu abla, nerelerdesin, ne yaparsın, seninkiler halkın üzerine bombalarla saldırdılar, nasıl yorumlarsın, bu olanları?"