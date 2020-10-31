2020-10-31 14:34:24 Sözcü okurlarını böyle aldatıyor! Hadi şimdi Marmaray için çıkın da “Asrın fiyaskosu” deyin diyebiliyorsanız
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 31 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 31 Ekim 2013 tarihinde “Asrın fiyaskosu” başlığıyla verdiği haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalistler, kıskançlıktan, hasetten, çekemezlikten, trenin imdat kolunu defalarca çektiler. Sözcü de bu manşeti attı. 7 sene sonra bugün çıksınlar, Marmaray için “Asın fiyaskosu” desinler, diyebiliyorlarsa… Tezgahcı, yalancı ahlaksızlar.. "Marmaray, oldu tabanvay"mış.. "Dünya tarihinde bir ilk.. Boğaz'ı yürüyerek geçtiler"miş!.. "Trenin elektrikleri kesildi, kapılar bozuldu. Yolcular korku yaşadı. Bu duyulmasın diye basına yasak geldi" diye yazmış, yalancı fitneciler.. Millet o Marmaray'ı, her gün, 20 saat kullanıyor.. Sözcü de, okurlarını böyle aldatıyor.” İfadelerini kullandı.