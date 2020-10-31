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Medya
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Sözcü okurlarını böyle aldatıyor! Hadi şimdi Marmaray için çıkın da “Asrın fiyaskosu” deyin diyebiliyorsanız

2020-10-31 14:34:24
Sözcü okurlarını böyle aldatıyor! Hadi şimdi Marmaray için çıkın da “Asrın fiyaskosu” deyin diyebiliyorsanız

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 31 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 31 Ekim 2013 tarihinde “Asrın fiyaskosu” başlığıyla verdiği haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalistler, kıskançlıktan, hasetten, çekemezlikten, trenin imdat kolunu defalarca çektiler. Sözcü de bu manşeti attı. 7 sene sonra bugün çıksınlar, Marmaray için “Asın fiyaskosu” desinler, diyebiliyorlarsa… Tezgahcı, yalancı ahlaksızlar.. "Marmaray, oldu tabanvay"mış.. "Dünya tarihinde bir ilk.. Boğaz'ı yürüyerek geçtiler"miş!.. "Trenin elektrikleri kesildi, kapılar bozuldu. Yolcular korku yaşadı. Bu duyulmasın diye basına yasak geldi" diye yazmış, yalancı fitneciler.. Millet o Marmaray'ı, her gün, 20 saat kullanıyor.. Sözcü de, okurlarını böyle aldatıyor.” İfadelerini kullandı.

#1
Foto - Taraf, 31 Ekim 2012: “Çözüm değil, ölüm öneriyorlar” PKK güçlü iken, bakın nasıl algı oluşturmuşlar.. Demirtaş, sanki PKK’nın uzantısı partinin başında değilmiş ya da PKK sanki terör örgütü değil de kanarya sevenler derneğiymiş gibi davranıyor, FETÖ'cü gazete de, milleti böyle aptal yerine koyuyor… Ölüm istemiyor musunuz? PKK olarak silahı bırakın o zaman. Adam öldürmeyin o zaman! Çözüm mü istiyorsunuz, en önce öldürmeyeceksiniz.. Demirtaş size söylüyoruz, FETÖ'cüler size söylüyoruz..

Taraf, 31 Ekim 2012: “Çözüm değil, ölüm öneriyorlar” PKK güçlü iken, bakın nasıl algı oluşturmuşlar.. Demirtaş, sanki PKK’nın uzantısı partinin başında değilmiş ya da PKK sanki terör örgütü değil de kanarya sevenler derneğiymiş gibi davranıyor, FETÖ'cü gazete de, milleti böyle aptal yerine koyuyor… Ölüm istemiyor musunuz? PKK olarak silahı bırakın o zaman. Adam öldürmeyin o zaman! Çözüm mü istiyorsunuz, en önce öldürmeyeceksiniz.. Demirtaş size söylüyoruz, FETÖ'cüler size söylüyoruz..

#2
Foto - Bugün, 31 Ekim 2012 “CHP’yi karıştıran darbe mesajı” Oğuz Kaan Salıcı o dönem CHP’nin İstanbul İl Başkanı… Taksim’deki törende askerlere, “Sizin sahip çıkamadığınız Cumhuriyete biz sahip çıkıyoruz” diyor… Kılıçdaroğlu rahatsız olmuş da, falanmış filanmış… Ne oldu, o Salıcı bugün partinin genel başkan yardımcısı, bir de utanmadan, bu sene yaşanan “Darbe söylemi” tartışmalarında “Arkadaşlar, iktidar muhalefeti darbe söylemi üzerinden eleştirmeye çalışıyorsa ortada bir garabet vardır” diyebiliyor…

Bugün, 31 Ekim 2012 “CHP’yi karıştıran darbe mesajı” Oğuz Kaan Salıcı o dönem CHP’nin İstanbul İl Başkanı… Taksim’deki törende askerlere, “Sizin sahip çıkamadığınız Cumhuriyete biz sahip çıkıyoruz” diyor… Kılıçdaroğlu rahatsız olmuş da, falanmış filanmış… Ne oldu, o Salıcı bugün partinin genel başkan yardımcısı, bir de utanmadan, bu sene yaşanan “Darbe söylemi” tartışmalarında “Arkadaşlar, iktidar muhalefeti darbe söylemi üzerinden eleştirmeye çalışıyorsa ortada bir garabet vardır” diyebiliyor…

#3
Foto - CUMHURİYET, 31 Ekim 2012: GÜL'E DE KIZDI

CUMHURİYET, 31 Ekim 2012: GÜL'E DE KIZDI" Sokak gösterileri ile gezi isyanına hazırlanan darbeciler, Cumhuriyet Bayramını kendilerine kalkan yapmışlar. Abdullah Gül de, valiye, biraz esnek olan, göstericilere biraz hoşgörü göster deyince, hükümetin başındaki Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanına itiraz etmiş. Haksız mı? Bu ülkede gezi isyanı, kaç milyar dolara mal oldu. En başında gezi isyanı bastırılmış olsaydı, o milyar dolarlar, devletin kasasında kalacaktı.. Kılıçdaroğlu'nun "Korkakların rejimi" sözü de çok komik.. Kendileri her girdikleri seçimden yenilgi ile çıkıyorlar, bir de yenenleri "Korkak" ilan ediyorlar.. Güler misiniz, ağlar mısınız?

#4
Foto - Sözcü, 31 Ekim 2013: “Asrın fiyaskosu” Kemalistler, kıskançlıktan, hasetten, çekemezlikten, trenin imdat kolunu defalarca çektiler. Sözcü de bu manşeti attı. 7 sene sonra bugün çıksınlar, Marmaray için “Asın fiyaskosu” desinler, diyebiliyorlarsa… Tezgahcı, yalancı ahlaksızlar..

Sözcü, 31 Ekim 2013: “Asrın fiyaskosu” Kemalistler, kıskançlıktan, hasetten, çekemezlikten, trenin imdat kolunu defalarca çektiler. Sözcü de bu manşeti attı. 7 sene sonra bugün çıksınlar, Marmaray için “Asın fiyaskosu” desinler, diyebiliyorlarsa… Tezgahcı, yalancı ahlaksızlar.. "Marmaray, oldu tabanvay"mış.. "Dünya tarihinde bir ilk.. Boğaz'ı yürüyerek geçtiler"miş!.. "Trenin elektrikleri kesildi, kapılar bozuldu. Yolcular korku yaşadı. Bu duyulmasın diye basına yasak geldi" diye yazmış, yalancı fitneciler.. Millet o Marmaray'ı, her gün, 20 saat kullanıyor.. Sözcü de, okurlarını böyle aldatıyor.

#5
Foto - Cumhuriyet, 31 Ekim 2013: “Meclis’te türbanlı gün” Kemalist zorba Cumhuriyet'in ifadesini aynen alalım buraya: “AKP 'gerilime' oynuyor. CHP'de 'tepki' konusunda görüş ayrılığı var

Cumhuriyet, 31 Ekim 2013: “Meclis’te türbanlı gün” Kemalist zorba Cumhuriyet'in ifadesini aynen alalım buraya: “AKP 'gerilime' oynuyor. CHP'de 'tepki' konusunda görüş ayrılığı var" Sorun ne? Milletvekili seçilmiş, yemin etmiş üç baan, hacca gitmiş dönüşte artık biz başımızı açmama kararı aldık, TBMM'ye de başörtülü girmek istiyoruz" demişler.. kadın haklarından, Cumhuriyet'in özgürlük anlamına geldiğinden bahseden Cumhuriyet gazetesi ne diyor: "Gerilim" diyor.. "Tepkide kararsızlar" diyor. "Gerilim"iniz de, "tepki"niz de, yerin dibine batsın, sahte cumhuriyetçiler..

#6
Foto - Bugün, 31 Ekim 2014: “Polise emniyette ‘Teröristleri niye dinledin’ sorusu” Bu ihanet çetesinin yaptıklarının artık saklanamayacağını anladığı nokta, bu usulsüz dinlemelerdi… Bu ülkede binlerce davaca binlerce telefon dinlenmiştir de, “Teröristin telefonu” diye başkalarının telefonunu hakime götürüp dinleme kararı çıkarttıracak kadar ahlaksız bunlardan başka kimse görülmemiştir…

Bugün, 31 Ekim 2014: “Polise emniyette ‘Teröristleri niye dinledin’ sorusu” Bu ihanet çetesinin yaptıklarının artık saklanamayacağını anladığı nokta, bu usulsüz dinlemelerdi… Bu ülkede binlerce davaca binlerce telefon dinlenmiştir de, “Teröristin telefonu” diye başkalarının telefonunu hakime götürüp dinleme kararı çıkarttıracak kadar ahlaksız bunlardan başka kimse görülmemiştir…

#7
Foto - Zaman, 31 Ekim 2014: “‘Kırmızı Kitap’ın hukuk devletinde yeri yok” Doğrudur,

Zaman, 31 Ekim 2014: “‘Kırmızı Kitap’ın hukuk devletinde yeri yok” Doğrudur, "Kırmızı kitabın hukukta yeri yoktur…" Zaten hiçbir hukuki uygulamaya da dayanak teşkil etmemiştir… Peki, mesela “Adliye abisi”nin yeri nedir hukukta Sayın İzzet Özgenç? Ya da gerekçeli karar yazarken, içine Fetullah Gülen’in mehdi olduğunu da yazmanın yeri? Soruyoruz çünkü bunlar hakkında konuştuğunuzu bir türlü duyamadık, varsa yoksa FETÖ’cülerin ne kadar hukuksuzca yargılandığına dair kılçıklık anlamına gelen tartışmalar…

#8
Foto - Zaman, 31 Ekim 2015 “Türkiye iftirayı reddetti” Hadi çıkın da, “İftira” deyin şimdi… Meğer, “Müfterilik” iftirası atılıyormuş… Peki, her şey ayan beyan ortaya çıktıktan sonra, utanıp özür dilediler mi bunlar? Ne gezer! Hilmi Yavuz belki sessiz. Ama Yaşar Yakış, 15 Temmuz darbesinden sonra bile hala vıdı vıdı ediyor.. Hikmet Çetinkaya ise, o kadar ağır şantaj altında olmalı ki, sabah akşam FETÖ'ye küfrederken, şimdi ağzını açmıyor.. Bir de, şu sayfanın sağ üst köşesinde, yazarlığa başladığı müjdesi verilen Faruk Loğoğlu’nun ismi dikkatimizi çekti… Hani “Siyasi ayak” edebiyatı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcılığını yapan isim… Üstteki ablaya soralım mı,

Zaman, 31 Ekim 2015 “Türkiye iftirayı reddetti” Hadi çıkın da, “İftira” deyin şimdi… Meğer, “Müfterilik” iftirası atılıyormuş… Peki, her şey ayan beyan ortaya çıktıktan sonra, utanıp özür dilediler mi bunlar? Ne gezer! Hilmi Yavuz belki sessiz. Ama Yaşar Yakış, 15 Temmuz darbesinden sonra bile hala vıdı vıdı ediyor.. Hikmet Çetinkaya ise, o kadar ağır şantaj altında olmalı ki, sabah akşam FETÖ'ye küfrederken, şimdi ağzını açmıyor.. Bir de, şu sayfanın sağ üst köşesinde, yazarlığa başladığı müjdesi verilen Faruk Loğoğlu’nun ismi dikkatimizi çekti… Hani “Siyasi ayak” edebiyatı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcılığını yapan isim… Üstteki ablaya soralım mı, "Emine Eroğlu abla, nerelerdesin, ne yaparsın, seninkiler halkın üzerine bombalarla saldırdılar, nasıl yorumlarsın, bu olanları?"

#9
Foto - Cumhuriyet, 31 Ekim 2015: “Diktadan önce son çıkış” Kemalist Cumhuriyet,

Cumhuriyet, 31 Ekim 2015: “Diktadan önce son çıkış” Kemalist Cumhuriyet, "Diktadan önce son çıkış" diyor ve 1 Kasım seçimini gösteriyor.. Meğer kastettikleri, Erdoğan yine seçilirse, ki seçildi.. Erdoğan yeniden seçilince de, 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışmaktan başka çarelerinin kalmayacağını anlatmak istiyormuş, FETÖ'cülerle işbirliği içindeki Kemalist gazete ama, biz anlayamamışız…

#10
Foto - Cumhuriyet, 31 Ekim 2016: “Darbe yine muhaliflere” Darbe sonrasında, darbeye karışan isimler devletten tasfiye ediliyor.. Kemalist Cumhuriyet de, darbecileri koruyup, onlara avukatlık yapıyor.. “15 Temmuz’la bağlantısı olmayan pek çok isim” diyerek, dokunulmamasını istedikleri isimler, FETÖ ile işbirliği içindeki PKK’nın ya da TDKP gibi illegal sol örgütlerin yayın organları… Adamların terörist seviciliği bir türlü bitmiyor…

Cumhuriyet, 31 Ekim 2016: “Darbe yine muhaliflere” Darbe sonrasında, darbeye karışan isimler devletten tasfiye ediliyor.. Kemalist Cumhuriyet de, darbecileri koruyup, onlara avukatlık yapıyor.. “15 Temmuz’la bağlantısı olmayan pek çok isim” diyerek, dokunulmamasını istedikleri isimler, FETÖ ile işbirliği içindeki PKK’nın ya da TDKP gibi illegal sol örgütlerin yayın organları… Adamların terörist seviciliği bir türlü bitmiyor…

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