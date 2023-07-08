  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
12
Soykırımın 28.yılında dualar okundu

2023-07-08 21:45:31
Soykırımın 28.yılında dualar okundu

Srebrenitsa soykırımında yakınlarını kaybedenler Potoçari Anıt Mezarlığını ziyaret etti.

#1
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 28'inci yıl dönümü kapsamında, 11 Temmuz'da yapılacak anma törenleri öncesi, soykırımda sevdiklerini kaybeden aileler Potoçari Anıt Mezarlığını ziyaret edip, dua okudu.

#2
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

#3
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

#4
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

#5
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

#6
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

#7
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

#8
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

#9
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

#10
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

#11
Foto - Soykırımın 28.yılında dualar okundu

Taraftardan tepki yapıyor | Emre Mor’un son halini görenler ayağa kalktı
Spor

Taraftardan tepki yapıyor | Emre Mor’un son halini görenler ayağa kalktı

Sarı-lacivertli taraftarların umutla beklediği Emre Mor, kamp döneminde burun estetiği yaptırdı. Bu hareket ise taraftarların tepkisini çekt..
Dolara tarihinde görülmemiş bir darbe indirilmeye hazırlanılıyor! 5 ülke resmen yeni para birimine geçiyor
Ekonomi

Dolara tarihinde görülmemiş bir darbe indirilmeye hazırlanılıyor! 5 ülke resmen yeni para birimine geçiyor

BRICS ülkeleri olarak da bilinen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, ticarette altına dayalı bir para sistemine geçmeye hazırla..
Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Net tarih verildi
Ekonomi

Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Net tarih verildi

Döviz ve altın piyasalarındaki artış devam ederken uzman Zafer Ergezen, “Eylül sonrası yılın son çeyreğinde daha pozitif bir ons altın görme..
Arda Güler’den bomba açıklama! Başkan Erdoğan’ın o sözlerini tekrarladı
Spor

Arda Güler’den bomba açıklama! Başkan Erdoğan’ın o sözlerini tekrarladı

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan gururumuz Arda Güler’in açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sözlerini gündeme getirdi. Real ..
Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay çıkış: Hepsi tiyatro! Milleti uyutup 360 bin lira kazanıyorlar
Ekonomi

Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay çıkış: Hepsi tiyatro! Milleti uyutup 360 bin lira kazanıyorlar

Dolar tahminleri ile gündeme oturan ekonomist Necmettin Batırel, bazı tartışma programlarına katılan konuklarla ilgili çok konuşulacak ifade..
AFAD'dan 15 il için uyarı
Yaşam

AFAD'dan 15 il için uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 11 ile turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23