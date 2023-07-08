2023-07-08 21:45:31 Soykırımın 28.yılında dualar okundu
Srebrenitsa soykırımında yakınlarını kaybedenler Potoçari Anıt Mezarlığını ziyaret etti.
Srebrenitsa soykırımında yakınlarını kaybedenler Potoçari Anıt Mezarlığını ziyaret etti.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 28'inci yıl dönümü kapsamında, 11 Temmuz'da yapılacak anma törenleri öncesi, soykırımda sevdiklerini kaybeden aileler Potoçari Anıt Mezarlığını ziyaret edip, dua okudu.
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