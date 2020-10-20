'Sosyete Kasabı' Nusret'in skandalı patlak verdi! Sırada bekleyenler...

"Nusret’in dükkanları önündeki kalabalığa hiç anlam veremiyordum. 'Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur' diyordum. İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik' diye hayret ediyordum. Kısmen bazı cevaplara ulaştım. İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı'ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş. • Bir düşünsenize. Nusret’in restoranına gidip, içeceğinden salatasına. Ara sıcaklardan ana yemeğe bir ziyafet çekecekseniz eğer. Kişi başı en az 1500 TL’yi gözden çıkarmanız lazım. Tercihlerinize göre bu tutar uçuk rakamlara kadar çıkabiliyor.