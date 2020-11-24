Sosyal medyayı salladı! Uyanış Büyük Selçuklu resmen çukura gömdü

Bölümün en soluksuz izlenilen anlarından biri de Elçin ve Tapar’ın, Bizanslıların tuzağına düştüğü anlar oldu. Elçin’in pusulası Melikşah’a ulaşmazken, ikili düşman güçlere karşı çetin bir mücadele gösterdi. Bu sırada Melikşah ve askerlerinin Elçin ve Tapar’ın yanına gelmesi ekran başındakileri şoke etti. Melikşah ile saraydan gönderilmesinin ardından ilk defa karşı karşıya gelen Elçin’in, onların yanında olduğunu ve Melikşah’a itaat ettiğini söylemesi iki taraf arasında buzları eritti.