2020-11-24 11:30:19 Sosyal medyayı salladı! Uyanış Büyük Selçuklu resmen çukura gömdü
TRT 1’de ekranlara gelen ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam ekranlara gelen bölümü hem duygusal anları hem de adrenalin dolu aksiyon sahneleriyle nefesleri kesti. Bölümün finalinde Kutsal Emanetler’e ulaşabilmek için büyük bir tehlikeye atılarak Kuvel Kalesi’ne gelen Sencer’i büyük bir sürpriz bekledi. Sencer, Kutsal Emanetler yerine karşısında Andreas’ı bulurken; aynı anda Yorgos ise Batıniler’le karşı karşıya geldi. İki tarafın köşeye sıkıştığı dakikalar seyircileri de birçok soruyla baş başa bıraktı. “Sencer, Bizanslılar’ın elinden kurtulabilecek mi?”, “Yorgos, Batıniler’in karşısında nasıl bir hamlede bulunacak?”, “Sencer, söz verdiği gibi Kutsal Emanetler’i Selçuklu sarayına geri götürüp Melikşah’a teslim edebilecek mi?” gibi soruların cevabı büyük bir merakla beklenecek.