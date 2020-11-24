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Medya
8
Sosyal medyayı salladı! Uyanış Büyük Selçuklu resmen çukura gömdü

2020-11-24 11:30:19
Sosyal medyayı salladı! Uyanış Büyük Selçuklu resmen çukura gömdü

TRT 1’de ekranlara gelen ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam ekranlara gelen bölümü hem duygusal anları hem de adrenalin dolu aksiyon sahneleriyle nefesleri kesti. Bölümün finalinde Kutsal Emanetler’e ulaşabilmek için büyük bir tehlikeye atılarak Kuvel Kalesi’ne gelen Sencer’i büyük bir sürpriz bekledi. Sencer, Kutsal Emanetler yerine karşısında Andreas’ı bulurken; aynı anda Yorgos ise Batıniler’le karşı karşıya geldi. İki tarafın köşeye sıkıştığı dakikalar seyircileri de birçok soruyla baş başa bıraktı. “Sencer, Bizanslılar’ın elinden kurtulabilecek mi?”, “Yorgos, Batıniler’in karşısında nasıl bir hamlede bulunacak?”, “Sencer, söz verdiği gibi Kutsal Emanetler’i Selçuklu sarayına geri götürüp Melikşah’a teslim edebilecek mi?” gibi soruların cevabı büyük bir merakla beklenecek.

#1
Foto - Bölümün en soluksuz izlenilen anlarından biri de Elçin ve Tapar’ın, Bizanslıların tuzağına düştüğü anlar oldu. Elçin’in pusulası Melikşah’a ulaşmazken, ikili düşman güçlere karşı çetin bir mücadele gösterdi. Bu sırada Melikşah ve askerlerinin Elçin ve Tapar’ın yanına gelmesi ekran başındakileri şoke etti. Melikşah ile saraydan gönderilmesinin ardından ilk defa karşı karşıya gelen Elçin’in, onların yanında olduğunu ve Melikşah’a itaat ettiğini söylemesi iki taraf arasında buzları eritti.

Bölümün en soluksuz izlenilen anlarından biri de Elçin ve Tapar’ın, Bizanslıların tuzağına düştüğü anlar oldu. Elçin’in pusulası Melikşah’a ulaşmazken, ikili düşman güçlere karşı çetin bir mücadele gösterdi. Bu sırada Melikşah ve askerlerinin Elçin ve Tapar’ın yanına gelmesi ekran başındakileri şoke etti. Melikşah ile saraydan gönderilmesinin ardından ilk defa karşı karşıya gelen Elçin’in, onların yanında olduğunu ve Melikşah’a itaat ettiğini söylemesi iki taraf arasında buzları eritti.

#2
Foto - Turna’nın yaşam savaşı verdiği bölümde Sencer, onu kurtarmak için elinden geleni yaparken Sencer’in Turna’nın başından ayrılmadığı duygu dolu anlar ekran başındakileri de derinden etkiledi. Turna’nın mücadelesinden galip çıksa da bu durum İlteber’in Sencer ile karşı karşıya gelmesini engellemedi. Sencer’e kılıç doğrultulduğunu gören Turna, babasına onu tüm kötülüklerden Sencer’in kurtardığını söylerken; İlteber de kızının dedikleri karşısında Sencer’i serbest bıraktı.

Turna’nın yaşam savaşı verdiği bölümde Sencer, onu kurtarmak için elinden geleni yaparken Sencer’in Turna’nın başından ayrılmadığı duygu dolu anlar ekran başındakileri de derinden etkiledi. Turna’nın mücadelesinden galip çıksa da bu durum İlteber’in Sencer ile karşı karşıya gelmesini engellemedi. Sencer’e kılıç doğrultulduğunu gören Turna, babasına onu tüm kötülüklerden Sencer’in kurtardığını söylerken; İlteber de kızının dedikleri karşısında Sencer’i serbest bıraktı.

#3
Foto - ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam yayınlanan bölümüyle zirvelerdeki yerini korudu.

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam yayınlanan bölümüyle zirvelerdeki yerini korudu.

#4
Foto - AB’de 9.24 izlenme oranı (rating), 20.45 izlenme payı (share) ve ABC1’de ise 9.52 izlenme oranı (rating), 19.22 izlenme payına (share) sahip olarak Show TV’nin Çukur dizisini geride bıraktı. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da pek çok sahnesiyle konuşulurken, uzun süre TT listesinde kaldı.

AB’de 9.24 izlenme oranı (rating), 20.45 izlenme payı (share) ve ABC1’de ise 9.52 izlenme oranı (rating), 19.22 izlenme payına (share) sahip olarak Show TV’nin Çukur dizisini geride bıraktı. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da pek çok sahnesiyle konuşulurken, uzun süre TT listesinde kaldı.

#5
Foto - Yeni bölümde ise Başulu’nun yıllardır uzak kaldığı saraya geliş sebebinin ortaya çıkması bekleniyor.

Yeni bölümde ise Başulu’nun yıllardır uzak kaldığı saraya geliş sebebinin ortaya çıkması bekleniyor.

#6
Foto - Melikşah yıllardır öldü diye bildiği ve görmediği Başulu’yu tanıyarak büyük sırrın açığa çıkacağı yorumları yapılıyor.

Melikşah yıllardır öldü diye bildiği ve görmediği Başulu’yu tanıyarak büyük sırrın açığa çıkacağı yorumları yapılıyor.

#7
Foto - Nizamülmülk’ün ise sırrın ortaya çıkma tehlikesine karşı bir takım önlemler almak için harekete geçeceği belirtiliyor.

Nizamülmülk’ün ise sırrın ortaya çıkma tehlikesine karşı bir takım önlemler almak için harekete geçeceği belirtiliyor.

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