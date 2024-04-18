  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

Naci Görür ilk kez bu kadar sinirlendi! O yorum hocayı çıldırttı… “Bu neyin kafası? Hiç utanmıyor musunuz!”

Rekor ceza geliyor! Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi yandı

Beşiktaş yeni hocasını buldu! Jürgen Klopp detayı gündem olacak! Ses getirecek harekat başlatılıyor…

Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Bulgaristan, Azerbaycan ve Çin'deki asgari ücret herkesi şok etti! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Metin Akpınar’ın kızından inanılmaz itiraflar! “Cinsiyeti bilinen çocukları bile…”

Türkiye'deki o cemaat Rusya'yı ayağa kaldırdı!

İran'dan Türkiye'ye büyük tuzak! Cihat Yaycı 'Bunu da yaptılar' diyerek açıkladı
Spor
16
Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

2024-04-18 15:03:31
Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, forma şansı bulmakta bir hayli zorlanıyor. Son oynanan Manchester City maçında da karşılaşma boyunca yedek kulübesinde oturan yetenekli yıldıza bir transfer teklifi daha geldi ve bu konuda kararını verdi. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarını mest eden Arda Güler, yaz transfer döneminde Real Madrid'in yolunu tuttu.

#2
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Barcelona ile dev bir yarışa giren İspanyol devi genç yıldız için 20+10 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan pay ile sarı-lacivertliler ile anlaştı.

#3
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Transferin gerçekleşmesinden kısa süre sonra art arda 3 sakatlık yaşayan milli futbolcu, çok uzun süre sahalardan uzak kaldı.

#4
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Teknik direktör Carlo Ancelotti, iyileşmesinin ardından kadroya geri dönen Arda Güler'i forma şansı vermeyerek kulübeye hapsetti.

#5
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Takımı Real Madrid ile tüm kulvarlarda 7 maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, sahada yalnızca 98 dakika süre bulabildi.

#6
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Geçtiğimiz gün oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City'i penaltılarda yenen Madrid temsilcisi, adını yarı finale yazdırdı.

#7
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Genç Arda, takımının Şampiyonlar Ligi yolculuğunda hiç süre alamadı ve bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü.

#8
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Gelecek sezon Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Avrupa kulüpleri, hem oyuncuyu hem yönetimi ikna etmeye çalışıyor.

#9
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Arda ile başta İtalya'dan Milan, İngiltere'den Tottenham ve Almanya'dan Bayer Leverkusen olmak üzere birçok takım ilgileniyor.

#10
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

İSPANYOLLAR O TAKIMI DUYURDU

#11
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

İspanyol gazetesi Relevo, Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın kiralık olarak Arda Güler'i takıma getirmek istediği öğrenildi.

#12
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Haberde Orta'nın milli yeteneği geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadroya katmak istediğini ancak bonservis ücreti ve imza komisyonlarından ötürü bu durumun imkansızlaştığı yazıldı.

#13
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

ARDA GÜLER KARARINI VERDİ

#14
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Sevilla'nın teklifine karşı Arda Güler'in kararı belli oldu. Yetenekli oyuncugelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir takıma kiralanmak istiyor.

#15
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'deki birçok otoriter tarafından yıllardır tartışılıyordu! Yeni bir tuzak mı?

Bun arzudan ötürü gelecek yıl hiçbir Avrupa arenasında boy gösteremeyecek İspanya'nın köklü takımı Sevilla'ya transfer olması imkansız gözüyle bakılıyor. Sabah'a göre; Transfermarkt verilerine göre Real Madrid forması giyen yetenekli milli futbolcu Arda Güler'in aktif olarak 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soylu'dan Fatih Altaylı isimli gazeteciye çok sert yanıt! Asalet yoksunu
Gündem

Soylu'dan Fatih Altaylı isimli gazeteciye çok sert yanıt! Asalet yoksunu

Fatih Altaylı, eski İçişleri Bakanı Soylu'nun "Ben sahaya çıksaydım sonuç böyle olmazdı" dediğini iddia etmişti. Soylu'da Altaylı'ya sert ya..
Destici, Özel'i tebrik etti: Hakkını vermek lazım
Gündem

Destici, Özel'i tebrik etti: Hakkını vermek lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapılarının açık olduğunu açıklamasına ilişkin de..
Bu da nereden çıktı şimdi! Hollanda’dan Türkiye’ye küstah tehdit ‘Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmazsa…’
Gündem

Bu da nereden çıktı şimdi! Hollanda’dan Türkiye’ye küstah tehdit ‘Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmazsa…’

Hollanda Parlamentosu, AB'nin Türkiye'yle Gümrük Birliği Anlaşması'nda güncelleme yapmasını, Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması yönün..
Rezil dizi Yalı Çapkını oyuncusundan skandal İsrail paylaşımı!
Sosyal Medya

Rezil dizi Yalı Çapkını oyuncusundan skandal İsrail paylaşımı!

Türkiye'ye ahlaksızlık pompalayan Yalı Çapkını dizisinde Kaya karakterini oynayan Taro Emir Tekin poligonda atış yaparken verdiği pozlarını ..
AB'de Türkiye zirvesi! Sonuç bildirisi açıklandı! Doğu Akdeniz ayrıntısı dikkat çekti
Dünya

AB'de Türkiye zirvesi! Sonuç bildirisi açıklandı! Doğu Akdeniz ayrıntısı dikkat çekti

Brüksel'de süren AB zirvesinin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilişkilerle ilgili bölümü açıklandı. Doğu Akdeniz vurgusu yapıldı...
MSB kaynaklarından 'İNCİRLİK' ve 'KÜRECİK' açıklaması!
Gündem

MSB kaynaklarından 'İNCİRLİK' ve 'KÜRECİK' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada gelişmelerin yakından..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23