İnsanlığın sorunları ele alınıyor: Gaziantep’te alimler ve akademisyenler zirvesi

"BİLİM VE TEKNOLOJİ DÜNYAYI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR": Bilim ve teknoloji anlamında üniversitelere bilim insanlarına, gençlere ve yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünü söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Forumun bu yıl özellikle İslami müşterekler kavramı üzerinde durmasını bu bakımdan çok kıymetli görüyorum. Müştereklerimizi güçlendirmek, farklılıklarımızı sağlıklı biçimde yönetmek ve ortak geleceğimiz için birlikte düşünmek zorundayız. Çünkü bir toplumun gücü, sahip olduğu kaynaklarla birlikte o kaynakları hangi akılla, hangi ahlakla ve hangi hedef doğrultusunda kullandığıyla ortaya çıkar. Bugün bilim ve teknoloji dünyayı yeniden şekillendiriyor. Bu nedenle üniversitelerimize, bilim insanlarımıza, gençlerimize ve yerel yönetimlerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bizler yerel yöneticiler olarak şehrimizi yollarıyla, parklarıyla, konutlarıyla ve sosyal tesisleriyle imar ederken insanımızın zihnini, ufkunu ve geleceğini de düşünmek zorundayız. Bir şehrin gerçek gücü, yetiştirdiği insanın niteliğiyle ölçülür. Bilime verdiği değerle ölçülür. Gençlerine açtığı ufukla ölçülür. Kültüre, düşünceye ve geleceğe yaptığı yatırımla ölçülür. 7 Bizim medeniyet anlayışımızda şehir, sadece binaların ve yolların toplamı değildir. Şehir aynı zamanda insanın ahlakını, bilgisini, hafızasını ve ortak hayatını taşıyan bir emanettir. Bu sebeple bir şehre hizmet etmek, o şehrin bugününü güzelleştirmek kadar yarınını da hazırlamaktır. Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar eğitimden gençliğe, kültürden sosyal dayanışmaya kadar birçok alanda şehrimizin geleceğine yatırım yapmaya gayret ettik" ifadelerini kullandı.