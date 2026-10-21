İnsanlığın sorunları ele alınıyor: Gaziantep’te alimler ve akademisyenler zirvesi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (GİBTÜ) öncülüğünde düzenlenen Gaziantep Forum III, “İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona: Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar” temasıyla gerçekleştirildi. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde üçüncü kez düzenlenen Gaziantep Forum III, dünyanın farklı ülkelerinden alim, akademisyen ve düşünürleri Gaziantep'te bir araya getirdi. "İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona: Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar" temasıyla gerçekleştirilen forumda, İslami müşterekler, ortak değerler, farklılıklar ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu çağdaş sorunlar uluslararası akademik bir perspektifle ele alınıyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gaziantep Forum III'ün açılış programına Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Forumun açılış konferansını Prof. Dr. Ali Bardakoğlu gerçekleştirdi.