Bombaların babasını yaptık: Kamuoyuna açıklayacağız
ABD'nin 'bombaların anasını yaptık' açıklamasına İran'dan ses getirecek bir cevap geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, “Bombaların babasını yaptık" dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin 'bombaların anasını yaptık' açıklamasına İran'dan ses getirecek bir cevap geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, “Bombaların babasını yaptık" dedi.
Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) göre, Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD’nin daha önce “Bombaların anasını” kullandığını dile getiren Muhibbi, “Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için yeni bir şey.” ifadelerini kullandı.
Ülkesinin füze sayısının, İsrail-İran arasında 2025 yılının haziran ayında başlayan 12 günlük çatışmanın ardından bir buçuk kat arttığını iddia eden Muhibbi, “Füzelerin kalitesi çok arttı. Menzil, tahrip gücü ve isabet oranları arttı.” dedi.
Geçtiğimiz hafta ABD ordusunun, Donald Trump’ın ara seçimler öncesinde veya sonrasında askeri harekat emri vermesi ihtimaline karşı İran’ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alan yeni bir saldırı planı hazırladığı ortaya çıktı.
CNN International'ın haberine göre plan kapsamında ABD envanterindeki en güçlü nükleer olmayan mühimmat olan "Bombaların Anası" (MOAB) lakaplı devasa bombanın kullanılması gündemde.
Trump da bu bombanın kullanılma ihtimalinin konuşulduğunu doğruladı. Trump, "Hayır, nükleer değil. Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil." ifadelerini kullandı.
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