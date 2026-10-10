Sosyal medyada yeni dönem! 15 yaşından küçüklere kapı kapanıyor
Çocukların dijital dünyadaki risklerden korunmasına yönelik dikkat çeken düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelikle sosyal medya platformlarında yaş doğrulaması zorunlu hale gelirken, 15 yaşını doldurmayan çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ise gizlilikten mesajlaşmaya, reklamlardan canlı yayına kadar çok sayıda koruyucu tedbir uygulanacak. Yeni dönem 1 Kasım 2026’da başlayacak.