Sosyal medyada yeni dönem! 15 yaşından küçüklere kapı kapanıyor

EBEVEYNLERE YENİ YETKİLER Düzenlemenin bir başka ayağını ebeveyn denetimi oluşturuyor. Sosyal medya şirketleri, anne ve babaların çocuklarının hesaplarını yönetebilmesi için Türkçe ve kolay kullanılabilir kontrol araçları sunmak zorunda olacak. Ebeveynler bu sistem üzerinden kullanım süresini takip edip sınırlandırabilecek, hesap özelliklerini yönetebilecek ve satın alma ile ücretli üyelik işlemlerini kendi izinlerine bağlayabilecek. Harcama limiti ve konum paylaşımına ilişkin kontroller de ebeveynlere sunulacak. Kontrol sistemi devreye alındığında çocuk da bundan haberdar edilecek.