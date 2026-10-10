Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış: Sessizlik kaosu büyütüyor!

Federasyonun alacağı kararı beklediklerini ancak mevcut şartlarda maçların oynanmasının tartışmaları körükleyeceğini vurgulayan Özbek, "Sessizliğin kimseye faydası yok. Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ligdeki rekabetin altını çizen Özbek, Galatasaray'ın bu zorlu virajdaki hedeflerinden geri adım atmadıklarını kaydetti. Üst üste 5. şampiyonluk hedefine odaklandıkları aktarıldı. Avrupa arenasında da geçen senenin üzerine çıkmak istediklerinin mesajı verildi. Öte yandan, A Milli Takım'ın son dönemdeki performansına da değinen Özbek, alınan sonuçların beklentilerin çok altında kalmasından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Ligdeki rekabetin altını çizen Özbek, Galatasaray'ın bu zorlu virajdaki hedeflerinden geri adım atmadıklarını kaydetti. Üst üste 5. şampiyonluk hedefine odaklandıkları aktarıldı. Avrupa arenasında da geçen senenin üzerine çıkmak istediklerinin mesajı verildi. Öte yandan, A Milli Takım'ın son dönemdeki performansına da değinen Özbek, alınan sonuçların beklentilerin çok altında kalmasından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.