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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış: Sessizlik kaosu büyütüyor!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış: Sessizlik kaosu büyütüyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Hakemler soruşturması' kapsamında düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve hakem camiasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

#1
Foto - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış: Sessizlik kaosu büyütüyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Hakemler soruşturması' kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından sessizliğe gömülen TFF'yi topa tuttu. Özbek, "Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok, bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor" diyerek lige ara verilebileceğinin sinyalini verdi.

#2
Foto - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış: Sessizlik kaosu büyütüyor!

Milli aranın ardından yeşil sahalarda heyecanın yeniden başlamasına sayılı günler kaldı ancak krizin boyutu her geçen saat derinleşiyor. Bu durumun yaklaşan maçları nasıl etkileyeceği sorusuna yanıt veren Özbek, TFF'yi acil eyleme davet etti.

#3
Foto - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış: Sessizlik kaosu büyütüyor!

Galatasaray Başkanı, olayları çok önceden öngördüklerini ve defalarca değişim çağrısı yaptıklarını hatırlatarak, "Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu! Derbilerde görev alan hakemler tutuklanmış. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor," ifadelerini kullandı. Milli aranın ardından yeşil sahalarda heyecanın yeniden başlamasına sayılı günler kaldı ancak krizin boyutu her geçen saat derinleşiyor. Bu durumun yaklaşan maçları nasıl etkileyeceği sorusuna yanıt veren Özbek, TFF'yi acil eyleme davet etti.

#4
Foto - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış: Sessizlik kaosu büyütüyor!

Galatasaray Başkanı, olayları çok önceden öngördüklerini ve defalarca değişim çağrısı yaptıklarını hatırlatarak, "Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu! Derbilerde görev alan hakemler tutuklanmış. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor," ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında sızan savcılık ifadelerinin kimsenin hoşuna gitmeyecek detaylar barındırdığına dikkat çekildi. Tam da bu noktada Özbek'in erteleme ihtimaline dair verdiği yanıt, kulisleri iyice hareketlendirdi.

#5
Foto - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış: Sessizlik kaosu büyütüyor!

Federasyonun alacağı kararı beklediklerini ancak mevcut şartlarda maçların oynanmasının tartışmaları körükleyeceğini vurgulayan Özbek, "Sessizliğin kimseye faydası yok. Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor" şeklinde konuştu. Soruşturma kapsamında sızan savcılık ifadelerinin kimsenin hoşuna gitmeyecek detaylar barındırdığına dikkat çekildi. Tam da bu noktada Özbek'in erteleme ihtimaline dair verdiği yanıt, kulisleri iyice hareketlendirdi.

#6
Foto - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış: Sessizlik kaosu büyütüyor!

Federasyonun alacağı kararı beklediklerini ancak mevcut şartlarda maçların oynanmasının tartışmaları körükleyeceğini vurgulayan Özbek, "Sessizliğin kimseye faydası yok. Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ligdeki rekabetin altını çizen Özbek, Galatasaray'ın bu zorlu virajdaki hedeflerinden geri adım atmadıklarını kaydetti. Üst üste 5. şampiyonluk hedefine odaklandıkları aktarıldı. Avrupa arenasında da geçen senenin üzerine çıkmak istediklerinin mesajı verildi. Öte yandan, A Milli Takım'ın son dönemdeki performansına da değinen Özbek, alınan sonuçların beklentilerin çok altında kalmasından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Ligdeki rekabetin altını çizen Özbek, Galatasaray'ın bu zorlu virajdaki hedeflerinden geri adım atmadıklarını kaydetti. Üst üste 5. şampiyonluk hedefine odaklandıkları aktarıldı. Avrupa arenasında da geçen senenin üzerine çıkmak istediklerinin mesajı verildi. Öte yandan, A Milli Takım'ın son dönemdeki performansına da değinen Özbek, alınan sonuçların beklentilerin çok altında kalmasından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

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