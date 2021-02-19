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Sosyal medyada Mars çılgınlığı!

2021-02-19 14:01:09
Sosyal medyada Mars çılgınlığı!

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance, 480 milyon kilometrelik yolculuğunu tamamladı.

#1
Foto - NASA, mühendislik kamerasından alınan ilk fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

NASA, mühendislik kamerasından alınan ilk fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

#2
Foto - Bu görüntüler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemin bir numaralı konusu oldu.Bazı vatandaşlar ise mizah gücünü yine konuşturdu.

Bu görüntüler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemin bir numaralı konusu oldu.Bazı vatandaşlar ise mizah gücünü yine konuşturdu.

#3
Foto - Bazı vatandaşlar ise mizah gücünü yine konuşturdu.

Bazı vatandaşlar ise mizah gücünü yine konuşturdu.

#4
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#5
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#6
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#7
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#8
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#9
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#10
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#11
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#12
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#13
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#14
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#15
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#16
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

#17
Foto - İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..

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