2021-02-19 14:01:09 Sosyal medyada Mars çılgınlığı!
NASA'nın Mars kaşifi Perseverance, 480 milyon kilometrelik yolculuğunu tamamladı.
NASA'nın Mars kaşifi Perseverance, 480 milyon kilometrelik yolculuğunu tamamladı.
NASA, mühendislik kamerasından alınan ilk fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Bu görüntüler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemin bir numaralı konusu oldu.Bazı vatandaşlar ise mizah gücünü yine konuşturdu.
Bazı vatandaşlar ise mizah gücünü yine konuşturdu.
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
İşte Mars'tan gelen ilk görüntülere yapılan komik yorumlar..
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