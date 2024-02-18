2024-02-18 11:47:16 Sosyal medyada gündem oldu! Rizespor-Fenerbahçe maçında zemin isyan ettirdi! Maç değil sanki yüzme yarışması!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki zorlu maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederken Çaykur Didi Stadyumu'nun zemini, İsmail Kartal'ın ilk yarıdaki oyun anlayışı ve sarı lacivertli takımın ilk yarıda beklediği kırmızı kart pozisyonu çok konuşuldu. Öte yandan Rize'den galibiyetle ayılmayı başaran Fenerbahçe, maç sonunda yaptığı paylaşımla zemin eleştirisinde bulundu.