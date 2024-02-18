Sosyal medyada gündem oldu! Rizespor-Fenerbahçe maçında zemin isyan ettirdi! Maç değil sanki yüzme yarışması!

Sosyal medyada zeminle ilgili olarak şu paylaşımlar yapıldı: * Hocayı eleştirmeyin diyenler ne yaşıyor? Zemin kötüyse iki takıma da kötü. Top bizdeyken zemin kötü olup Rize’ye geçince iyi olmuyor. En başta maçı iptal ettirecektiniz. * Bu sahada oyun oynamak kolay değil. Allah aşkına şu olsaydı, bu olsaydı demekten vazgeçin. Bu zeminde maçı iptal etmemek tamamen art niyet, bunlara tepki göstermemiz gerekiyor. Hocaya, topçulara değil. * Her iki takım için de maç iptal edilmeli. * Maçın ilk yarı özeti; maç değil, yüzme yarışması. * Sahanın berbatlığı canımı çok sıkıyor, hakkımızla kaybedelim puanı, takıma kızalım ama top gitmiyor bile.