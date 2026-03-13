Horlamayı hafife almayın, kalbinizi koruyun: Organ yenilenme evresi...

13 Mart Dünya Uyku Günü kapsamında, uzmanlar modern toplumda giderek artan uyku bozukluklarının akciğer ve genel vücut sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini masaya yatırdı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu uykunun sadece bir dinlenme süreci değil, hayati bir organ yenilenme evresi olduğunu belirtti. Toplumda yaygın görülen horlama ve gündüz uyuklama gibi belirtilerin, aslında ölümcül sonuçlar doğurabilecek hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çeken Prof. Akkoyunlu, "Sağlıklı bir yaşam için uyku hijyeni hayati önem taşıyor" dedi.