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Sosyal medya ayağa kalktı: Kırmızı kart yiyen futbolcu fanatik Galatasaraylı çıktı

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Sosyal medya ayağa kalktı: Kırmızı kart yiyen futbolcu fanatik Galatasaraylı çıktı

Galatasaray ceza sahasında yaptığı insanlık dışı faulle kırmızı kart alan Umut Bozok'un fanatik Galatasaraylı çıkması sosyal medyada infiale sebep oldu.

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Foto - Sosyal medya ayağa kalktı: Kırmızı kart yiyen futbolcu fanatik Galatasaraylı çıktı

Başakşehir’in Galatasaray’a 3-2 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Umut Bozok’un geçmişte yaptığı Galatasaray paylaşımları yeniden gündeme geldi. Bozok’un yıllar önce sarı-kırmızılı takımla ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada dikkat çekti.

#2
Foto - Sosyal medya ayağa kalktı: Kırmızı kart yiyen futbolcu fanatik Galatasaraylı çıktı

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 3-2 mağlup etti. Başakşehir’de 79’uncu dakikada kendi sahasında Leao'ya yaptığı faullü hareket sebebiyle kırmızı kart gören ve takımını 10 kişi bırakan Umut Bozok’un, Galatasaray tweetleri ortaya çıktı.

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Foto - Sosyal medya ayağa kalktı: Kırmızı kart yiyen futbolcu fanatik Galatasaraylı çıktı

Eski Trabzonsporlu oyuncunun 2013 yılında “Galatasaray” ve sarı-kırımızı kalp emojisi kullandığı bir paylaşım yaptığı gündeme geldi. (Görüntüler beinsports'dan alınmıştır)

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Foto - Sosyal medya ayağa kalktı: Kırmızı kart yiyen futbolcu fanatik Galatasaraylı çıktı

Oyuncunun Fransa’da oynadığı zamanda ise bir muhabirin "Marsilya taraftarı mısın?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdiği görüldü: “Doğduğumdan beri Galatasaray fanatiğiyim. Galatasaray dışında tuttuğum bir takım yok." Bozok’a sosyal medyadan futbol severler tarafından tepki yağıyor

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