Sosyal medya ayağa kalktı: Kırmızı kart yiyen futbolcu fanatik Galatasaraylı çıktı
Galatasaray ceza sahasında yaptığı insanlık dışı faulle kırmızı kart alan Umut Bozok'un fanatik Galatasaraylı çıkması sosyal medyada infiale sebep oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray ceza sahasında yaptığı insanlık dışı faulle kırmızı kart alan Umut Bozok'un fanatik Galatasaraylı çıkması sosyal medyada infiale sebep oldu.
Başakşehir’in Galatasaray’a 3-2 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Umut Bozok’un geçmişte yaptığı Galatasaray paylaşımları yeniden gündeme geldi. Bozok’un yıllar önce sarı-kırmızılı takımla ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada dikkat çekti.
Süper Lig’in 4’üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 3-2 mağlup etti. Başakşehir’de 79’uncu dakikada kendi sahasında Leao'ya yaptığı faullü hareket sebebiyle kırmızı kart gören ve takımını 10 kişi bırakan Umut Bozok’un, Galatasaray tweetleri ortaya çıktı.
Eski Trabzonsporlu oyuncunun 2013 yılında “Galatasaray” ve sarı-kırımızı kalp emojisi kullandığı bir paylaşım yaptığı gündeme geldi. (Görüntüler beinsports'dan alınmıştır)
Oyuncunun Fransa’da oynadığı zamanda ise bir muhabirin "Marsilya taraftarı mısın?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdiği görüldü: “Doğduğumdan beri Galatasaray fanatiğiyim. Galatasaray dışında tuttuğum bir takım yok." Bozok’a sosyal medyadan futbol severler tarafından tepki yağıyor
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