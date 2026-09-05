Denizolgun’un tutuklanan doktorundan çelişkili ifadeler: İhbarı ben mi yaptım, aile doktoru muyum bilmiyorum
Geçtiğimiz günlerde tutuklanan suç örgütü lideri Alihan Kuriş’in ardından mezarı açılıp otopsisi yapılan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan doktor Nurettin Demirkol'un ifadesinde "İhbarı ben mi yaptım, aile doktoru muyum bilmiyorum" şeklinde çelişkili beyanlarda bulunduğu ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği adli süreçte HTS verileri, 155 acil çağrı kayıtları ve olay yeri tutanaklarıyla köşeye sıkışan şüpheli doktor, yalan tanıklık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.