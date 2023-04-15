Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişliyor! Emeklilik yaşı aşağı çekilecek

AİLE KORUMA KALKANI Seçim beyannamesinin en önemli ayaklarından birini oluşturan Aile Koruma Kalkanı Programı ile sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni ailelerin kurulmasını teşvik edilip, ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanırken yaşlı bakım sigortası da devreye alınacak. Yaşlı bakım sigorta sisteminin teknik ve yasal altyapısı hızlı bir şekilde tamamlanacak. Yaşlı bakım sigortası uygulanan ülkelerde, çalışırken ödenen primler yaşlılıkta her türlü bakım ihtiyacının finansmanı için biriktiriliyor. Dünya uygulamalarında aylık brüt gelir üzerinden yüzde 1-2'lik prim kesintisi yapılıyor. Avrupa'da uygulanan, ILO'nun uluslararası sözleşmesinde de yer alan aile sigortası desteği kapsamında yeni uygulamalar da devreye girecek. Belirli bir geliri olan kişinin gelirinin yetmemesi durumunda evinde hasta, çocuk, hasta varsa, çalıştığı halde giderlerini karşılayacak gelirini devlet karşılayacak. Aile destekleri sigortası asgari ücretin altında geliri olan ve hiçbir geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Yeni dönemde her evde bir kişi istihdam edilerek ailenin de sosyal güvence kapsamına alınması sağlanacak.