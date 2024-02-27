Sony’den yapay zeka hamlesi

Sony, son bir patent başvurusuna göre, oyuncu davranışlarını izleyen ve ardından bu eylemlere dayalı olarak yerel bir yapay zeka modeli oluşturmayı düşünüyor. Teorik olarak bu, oyuncunun kendisi gibi davranan yapay zeka kontrollü arkadaş karakterlerine bir yol açacak. Bu da, kullanıcı ve kumanda arkasında bulunacak bir ‘arkadaş’ sayesinde daha gerçekçi etkileşimlere yol açacak. Sony, temel bileşenleri yeniden oluşturmak için yapay zekayı kullanma konusunda oyun dünyasında hala çok tartışmalara yol açsa da, son birkaç yıldır bunu başka şekillerde uygulamayı deniyor.