Sonunda olacağı buydu! İsrail'i yalnızlık korkusu sardı

‘KÖRFEZ'DE ABD'SİZ İTTİFAK’ Basra Körfezi’nde yeni bir dönem başladığını söyleyen Adıbelli, “Bu noktadan yola çıkarak artık ABD’nin o geleneksel Arap dünyasıyla, körfez ilişkilerinin çok fazla bir geleceği kalmadı. Dünya artık tek kutuplu değil. Amerika değişen dünyaya ayak uyduramadı. Bakın bu çok önemli bir şey. Halbuki hep ne denirdi? Değişimi beraberinde Amerika getirir. Hala eski tas eski hamam devam ederiz diye düşünüyorlar.” ‘AVRASYA’NIN PARLAYAN YILDIZI SUUDİ ARABİSTAN’ Çin ile ABD’nin Orta Doğu’da rekabet içinde olduğu söylemine dikkat çeken Dr. Adıbelli, Çin’in farklı olduğunu, ABD’nin tek taraflı politikası olduğunu söyledi. Adıbelli, “ABD, kimliğinize, bağımsızlığınıza; kendi başınıza karar vermenize her şeye karşı çıkıyor. Dayatmacı. Çin ise bu bölgedeki ülkeler ile eşitler arası bir ilişki düzeyinde görüşüyor. Dayatma yok, zorlama yok. Kazan kazan bir ilişki.” ifadelerini kullandı. Bir zamanlar bölge ülkelerinin, her şeyin kaynağının; güvenliğin, teknolojinin, ekonominin, ABD olduğunu düşündüklerini işaret eden Adıbelli, artık Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’nın da önemli yükselen güç olduğunu söyledi. Adıbelli, ABD’nin Arap dünyası için AB ile olan ilişkileri geliştirmede de engel olduğuna dikkat çekti. BAE’nin ABD deniz misyonunu terk etmesi ve akabinde İran’ın devreye girmesini yorumlayan Adıbelli, “Basra’da yeni bir ortak donanma gücü için görüşmeler başladı. Bu gerçekleşmese bile önemli bir jeopolitik meydan okumadır.” dedi. Suudi Arabistan’ın Avrasya’nın parlayan yıldızı olduğunu söyleyen Adıbelli, “En önemlisi ise İran’ın üyeliğiyle Basra Körfezi, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) sınırlarına dahil oldu. Suudi Arabistan’ın da ŞİÖ’ye katılmaya karar verdiği göz önüne alınırsa yakın gelecekte ŞİÖ Basra Körfezi’nde güvenliği sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı. ‘ABD SAVAŞA YIĞINAK YAPIYOR’ Trump’ın İsrail dayatması bu yaşanan olayların miladı diyen Adıbelli, “orada sahte bir kahkahayla imza attılar ama anlıyoruz ki o acı bir gülümsemeymiş.” yorumunu yaptı. İsrail’in yapılan anlaşmalardan hiçbir fayda elde etmediğini belirten Adıbelli, İsrail’in bu anlaşmaları imzalamadığı dönem daha iyi olduğunu düşündüğüne dikkat çekti. Adıbelli, İsrail’in yakın zamanda Kuşak ve Yol Girişimi üzerinden Çin ile oturabileceği tahmininde bulundu. Bu gelişmeler çerçevesinde ABD’nin Suriye’deki PKK, PYD, YPG hamlelerinin sadece Türkiye ve Suriye’ye yönelik olmadığını vurgulayan Adıbelli, bu adımların Orta Doğu’da planları ve dengeleri değiştirmeye yönelik ABD’nin yeni bir hamlesi olduğunun altını çizdi. Afganistan’daki IŞİD Horasan’a dikkat çeken Adıbelli, “ABD’nin bu terör örgütlerinden devşirip yeni bir güç unsuru çıkarması sanki Ortadoğu’da Avrasya’da yeni bir senaryoya hazırlandığını bize gösteriyor” dedi.