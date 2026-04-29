Sonunda bunu yaptılar: 50 bin kişilik robot ordusu sahaya sürülüyor
Sonunda bunu yaptılar: 50 bin kişilik robot ordusu sahaya sürülüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meydana gelen savaşlar birçok ülkeyi savunma alanında büyük yatırımlar yapmaya iterken 50 bin adet robot görünümlü insansız kara aracının sahaya sürüleceğine dair yapılan açıklama gündem oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yakın zamanda yaptığı bir konuşmada İKA’ları kritik bir kabiliyet olarak tanımlarken, bu sistemlerin cephe hattı lojistiği, yaralı tahliyesi ve muharebe desteği gibi alanlarda giderek artan roller üstlendiğini vurguladı.

Üretimin geçen yılki seviyelerin iki katından fazlasına çıkarılması planlanırken, operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve personel risklerinin azaltılması için ilave artışların da gerekli olduğu ifade ediliyor. Zelenskiy, “Bu, devletimizin savunmasında bir sonraki büyük adımdır ve dronlara geçişin ardından sahadaki durumu gerçekten etkileyen bir gelişmedir. Artık savunmayı dronlar olmadan düşünmek imkânsız; aynı durum UGV’ler için de geçerlidir” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, kara robotlarının ötesinde hava ve füze savunmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da dikkat çekti. Küresel çatışmaların önleyici füze tedarikini etkilediğini belirten Zelenskiy, müttefiklere mevcut taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu. Aynı zamanda Ukrayna’nın alternatif çözümler üzerinde çalıştığını ve uzun vadede kendi balistik füze savunma kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Ülke, büyük ölçekli drone üretimi, topçu sistemleri ve mühimmat dahil olmak üzere yerli savunma üretimini artırırken, Rusya’nın silah üretimi için kritik bileşenlere erişimini sınırlamak amacıyla ortaklarıyla iş birliğini sürdürüyor.

Savaşın yıprattığı Ukrayna, İKA kullanımını farklı operasyonel alanlara yaygınlaştırıyor. Şubat ayında Kiev yönetimi, cephe birliklerinin DOT-Chain Defence dijital platformu üzerinden doğrudan kara robotu tedarik etmesine imkân tanıdı. Bu sistem sayesinde birlikler, tahliye, lojistik ve mühimmat sevkiyatı gibi görevler için bağımsız sipariş verebiliyor.

Bu yılın başlarında Ukrayna, operasyonel kullanım için yeni sistemleri de onayladı. Bunlar arasında keşif ve taarruz görevleri için geliştirilen ve 12.7 mm makineli tüfekle donatılan yerli üretim Zmiy Droid 12.7 NRK da bulunuyor. Söz konusu platform; kum, kar ve sığ su gibi farklı arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

Öte yandan İKA’lar, hasar görmüş ekipmanların geri kazanımında da aktif rol oynuyor. Geçen yıl 93. Ayrı Mekanize Tugay’dan yayımlanan görüntülerde, paletli robotların ateş altında kalan insansız hava araçlarını ve diğer sistemleri muharebe sahasından geri çektiği görülmüştü. Kaynak: M5, Defence Post

