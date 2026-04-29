Sonunda bunu yaptılar: 50 bin kişilik robot ordusu sahaya sürülüyor

Zelenskiy, kara robotlarının ötesinde hava ve füze savunmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da dikkat çekti. Küresel çatışmaların önleyici füze tedarikini etkilediğini belirten Zelenskiy, müttefiklere mevcut taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu. Aynı zamanda Ukrayna’nın alternatif çözümler üzerinde çalıştığını ve uzun vadede kendi balistik füze savunma kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Ülke, büyük ölçekli drone üretimi, topçu sistemleri ve mühimmat dahil olmak üzere yerli savunma üretimini artırırken, Rusya’nın silah üretimi için kritik bileşenlere erişimini sınırlamak amacıyla ortaklarıyla iş birliğini sürdürüyor.