AK Partili isim bakana çağrı yaptı: Sayın Bakanımız yardımınızı arz ediyoruz
AK Parti önceki dönem İl Başkanı Necip Filiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yardım istedi.
AK Parti önceki dönem İl Başkanı Necip Filiz, konteyneri gümrükte kalınca çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldu.
Yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya üzerinden duyuran AK Partili siyasetçi ve iş insanı Filiz, İzmir Gümrüğü’nde bekleyen konteyneri için Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a çağrı yaptı.
Fatih Ferforje Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Necip Filiz, işletmesi için ithal edilen bir konteyner malın 35 gündür İzmir Gümrüğü’nde bekletildiğini ifade etti.
Necip Filiz, paylaşımında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı etiketleyerek yardım istedi. Filiz, yaptığı açıklamada 35 gündür çözülemeyen bu durumun sistemsel bir sıkıntıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dikkat çekerek, "Sayın Bakanım 35 gündür bir konteyner malı çekemiyoruz İzmir gümrükten, yardımınızı arz ediyoruz" ifadesini kullandı.
