Oytun Erbaş'tan ezber bozan '10 bin' çıkışı: 'Yalan' dedi, herkes neye uğradığını şaşırdı

Ensonhaber’in YouTube programına konuk olan Erbaş, “10 bin adım” söyleminin abartıldığını savundu. Bu sayının bir zorunluluk olmadığını ifade eden Erbaş, “Yapılan çalışmalarda her türlü hareketin etkili olduğu görülüyor. Bin adım da, 2 bin adım da, hatta 500 adım bile… Kısacası 5 dakika hareket bile faydalı. Bu 10 bin adım söylemi bir şehir efsanesi ve yalan” dedi.