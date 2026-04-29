Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Oytun Erbaş'tan ezber bozan '10 bin' çıkışı: 'Yalan' dedi, herkes neye uğradığını şaşırdı

Prof. Dr. Oytun Erbaş, günde 10 bin adım atmanın sağlıklı yaşam için şart olduğu yönündeki tezin doğru olmadığını söyledi.

Ensonhaber’in YouTube programına konuk olan Erbaş, “10 bin adım” söyleminin abartıldığını savundu. Bu sayının bir zorunluluk olmadığını ifade eden Erbaş, “Yapılan çalışmalarda her türlü hareketin etkili olduğu görülüyor. Bin adım da, 2 bin adım da, hatta 500 adım bile… Kısacası 5 dakika hareket bile faydalı. Bu 10 bin adım söylemi bir şehir efsanesi ve yalan” dedi.

Erbaş, özellikle kilo vermek isteyenler için yürüyüşün önemli olduğunu kabul etmekle birlikte, aşırıya kaçmanın da farklı etkiler doğurabileceğine dikkat çekti. “10 bin adımın üzerine çıktığınızda kalori açığı oluşur, bu doğru. Ancak her gün bu tempoyu sürdürmek yorucu olabilir. Bu da kortizon seviyesini artırabilir. Kortizon arttığında yağlanma da artabilir” ifadelerini kullandı.

Egzersizin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Erbaş, beslenmenin belirleyici rolüne dikkat çekti. “Adım atıp eve gelip makarna gibi yüksek kalorili yiyecekler tüketirseniz yine kilo alırsınız. ‘Çok yürüdüm ama kilo aldım’ diyen insanlar da var” diyerek yaşam tarzının bütüncül ele alınması gerektiğini söyledi.

Kilo vermek isteyenlere farklı bir öneride de bulunan Erbaş, aç karnına içilen kahvenin iştahı baskılayabileceğini ifade etti. “Kahve iştahı keser, aynı zamanda yağ yakımına da katkı sağlar” diyen Erbaş, egzersizle birlikte bu tür alışkanlıkların süreci destekleyebileceğini dile getirdi.

Erbaş’ın açıklamaları, belirli bir adım sayısına odaklanmak yerine düzenli hareketin önemine işaret ediyor. Uzman isim, düşük tempoda da olsa sürdürülebilir bir hareket alışkanlığının sağlık açısından daha anlamlı olduğunu vurguluyor.

Eyüpsultan'da korkutan buluş
Gündem

Eyüpsultan'da korkutan buluş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde doğal gaz ekiplerinin kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu. ..
İstanbul’da dehşet! Küfürlü konuşan gençler, kendilerini uyaran okul polisine saldırdı! Silahını çeken polis berberi vurdu!
Gündem

İstanbul’da dehşet! Küfürlü konuşan gençler, kendilerini uyaran okul polisine saldırdı! Silahını çeken polis berberi vurdu!

İstanbul Kağıthane’de bir okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gençler, kendilerini uyaran polis memuru H.Ç.’..
Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!
Gündem

Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!

Uyuşturucu suçundan yargılanan müvekkilinin duruşmasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri..
Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor
Dünya

Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden se..
Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı
Gündem

Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı

CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması ardından görülen davada sanıklar için adeta suçlama zinciri sıralandı.
Fahiş aidatlara yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Siyaset

Fahiş aidatlara yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Ka..
