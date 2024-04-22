2024-04-22 13:22:00 Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar
Müge Anlı'da konusu işlenen Suphiye Orancı'nın kızı Dilara Gülatan'ın 'babalık' davası açtığı Uğur Dündar'ı telaş aldı. Dündar, mahkemeye başvurarak kendisiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya önce gizlilik kararı aldırdı. Ortada böyle büyük bir mağduriyet varken kahkahalarla 'Sağlıklı bir cinsel hayatım var" diyerek savunma yaptı. Dündar, son olarak kendisiyle ilgili haberlere yayın yasağı koydurdu. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise Uğur Dündar'ın hakkında çıkan haberlere yayın yasağı koydurmasını köşe yazısında eleştirdi. Bir gazetecinin yargı sopasıyla başka gazetecileri susturma çabasına tepki gösteren Altınok, Dündar'ın meslek hayatı boyunca kimlere ne iddialar isnat ettiğine dikkat çekti. Altınok, yazısında şunları kaydetti: