Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar

Uğur Dündar yıllardır gazetecilik yapan ünlü bir isim. Siyasi bir kimliği de var. Hakkında haberler yapılmasından, tartışılmasından daha doğal bir şey olamaz. Bunu meslek hayatı boyunca kimler kimler hakkında ne iddialar ortaya atan Dündar'dan daha iyi kimse de bilemez. Kaldı ki elinde hakkındaki iddialara cevap vereceği mecralar var. Gazetede köşe yazıyor, televizyonda program yapıyor. Yandaşından fondaşına tüm medyada kendisine "sıradan vatandaş" muamelesi yapmayan, hakkını fazlasıyla gözeten dostları da çok.