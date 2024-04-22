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Medya
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Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar

2024-04-22 13:22:00
Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar

Müge Anlı'da konusu işlenen Suphiye Orancı'nın kızı Dilara Gülatan'ın 'babalık' davası açtığı Uğur Dündar'ı telaş aldı. Dündar, mahkemeye başvurarak kendisiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya önce gizlilik kararı aldırdı. Ortada böyle büyük bir mağduriyet varken kahkahalarla 'Sağlıklı bir cinsel hayatım var" diyerek savunma yaptı. Dündar, son olarak kendisiyle ilgili haberlere yayın yasağı koydurdu. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise Uğur Dündar'ın hakkında çıkan haberlere yayın yasağı koydurmasını köşe yazısında eleştirdi. Bir gazetecinin yargı sopasıyla başka gazetecileri susturma çabasına tepki gösteren Altınok, Dündar'ın meslek hayatı boyunca kimlere ne iddialar isnat ettiğine dikkat çekti. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

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#1
Foto - Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar

“Türkiye günlerdir arkadaş olan iki ünlü ihtiyarın geçmişte bir kadında kesişen yollarını konuşuyor.  İddialara göre gazeteci Uğur Dündar'ın ve komedyen Metin Akpınar'ın aynı kadından gayri meşru çocukları var.  Bu artı 80 hikâye hiçbir açıdan ilgi alanıma girmiyor. Sadece, finalde başörtülü kadın, Dündar'ın biyolojik kızı çıkarsa "Kaderin cilvesi" der geçerim, o kadar.  Ancak "Elimde DNA raporu var" diyerek iddiaları reddeden Dündar'ın yargıya başvurarak basına yayın yasağı getirdiğini öğrendiğimde "Yok artık" dedim. 

#2
Foto - Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar

"Duayen" bir gazetecinin, hakkındaki iddialarla ilgili haber yapacak meslektaşlarını yargı sopasıyla susturması olacak iş mi?  Aynı şeyi siyasiler yapınca niye kızıyoruz, "Basın özgürlüğüne darbe" diyoruz o zaman?  Numaradan mı? 

#3
Foto - Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar

Uğur Dündar yıllardır gazetecilik yapan ünlü bir isim. Siyasi bir kimliği de var. Hakkında haberler yapılmasından, tartışılmasından daha doğal bir şey olamaz.  Bunu meslek hayatı boyunca kimler kimler hakkında ne iddialar ortaya atan Dündar'dan daha iyi kimse de bilemez.  Kaldı ki elinde hakkındaki iddialara cevap vereceği mecralar var. Gazetede köşe yazıyor, televizyonda program yapıyor. Yandaşından fondaşına tüm medyada kendisine "sıradan vatandaş" muamelesi yapmayan, hakkını fazlasıyla gözeten dostları da çok. 

#4
Foto - Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar

Hakkında babalık davası açılan sütçüyse adamın anasından emdiği sütü burnundan getiren medyamız, Uğur Abileri söz konusu olanca "özel hayatı" hatırlıyor.  Dündar eğer bu basına yayın yasağını sinirlerine hâkim olamayarak aldırdıysa onun yaşındaki birinin mesleki deneyimine yakışan, kararını gözden geçirmesidir. 

#5
Foto - Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar

Zira eğrisiyle doğrusuyla onca yıllık gazetecilik kariyerinin son demlerinde mahkemelerden sansür kararı çıkartmakla meşgul olması, hakkındaki babalık davasından daha trajik bir akıbet.”

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